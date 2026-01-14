Cómo fueron las maniobras para desviar millones de dólares de la AFA: qué pasará con Tapia y Toviggino

De acuerdo con esa reconstrucción, el esquema se apoyó en empresas constituidas en Miami que sólo existían en los papeles. Estas firmas emitieron facturas por supuestos servicios de “logística”, “consultoría” o “marketing digital” que nunca habrían sido prestados a la AFA. Bajo contratos globales de patrocinio, la entidad ordenaba a sus intermediarios internacionales (entre ellos TourProdEnter LLC) transferir fondos a esas sociedades, que luego eran reintroducidos en la Argentina a través de cuevas financieras de la city porteña, donde el dinero se entregaba en efectivo.