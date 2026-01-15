Video: La Bombonera fue testigo de un pedido de casamiento entre un argentino y una holandesa

Como no podía faltar, la fe futbolera también se coló en la historia. Consultado sobre si el casamiento podría coincidir con la tan ansiada séptima Copa Libertadores de Boca, el hincha apeló al clásico lema xeneize y dejó una frase que cerró la noche con una sonrisa: “Elijo creer”. La pareja se llevó mucho más que el recuerdo de un amistoso: selló su historia de amor en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.