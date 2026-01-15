Video: La Bombonera fue testigo de un pedido de casamiento entre un argentino y una holandesa

La Bombonera volvió a demostrar que su mística excede largamente lo futbolístico. En medio del amistoso entre Boca y Millonarios, disputado como homenaje a Miguel Ángel Russo, una escena inesperada se robó todas las miradas desde la tribuna y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Durante el entretiempo, mientras los jugadores se retiraban al vestuario, un hincha de Boca sorprendió a su novia holandesa al arrodillarse frente a ella y pedirle casamiento en pleno estadio. Rodeados por otros simpatizantes xeneizes, el gesto generó aplausos, gritos y celulares en alto. La respuesta fue inmediata: ella dijo que sí y el momento quedó inmortalizado en un video que recorrió las plataformas en cuestión de minutos.
El episodio se transformó en uno de los grandes focos del partido, incluso por encima de lo que ocurría dentro del campo de juego. La escena combinó emoción, folklore futbolero y una postal única de La Bombonera como escenario de una propuesta inolvidable.
Este hincha de #Boca le propuso matrimonio a su novia en LA BOMBONERA.... — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 14, 2026
Y ella DIJO SÍ.
ðððpic.twitter.com/sQm5Oy6JVe
El detrás de escena de la propuesta en La Bombonera
Tras la repercusión, el protagonista habló con ESPN y explicó cómo se dio la decisión. Contó que ambos se encontraban de vacaciones en Argentina y que originalmente el plan era viajar a Salta, pero la posibilidad de visitar La Bombonera lo cambió todo. “Yo soy argentino, ella es holandesa. Cuando surgió venir acá, cambiamos los planes. Tenía que ser en este lugar”, confesó, todavía emocionado.
Como no podía faltar, la fe futbolera también se coló en la historia. Consultado sobre si el casamiento podría coincidir con la tan ansiada séptima Copa Libertadores de Boca, el hincha apeló al clásico lema xeneize y dejó una frase que cerró la noche con una sonrisa: “Elijo creer”. La pareja se llevó mucho más que el recuerdo de un amistoso: selló su historia de amor en uno de los estadios más emblemáticos del mundo.