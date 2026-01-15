“Siempre quisimos que siga”: Leandro Paredes respaldó a Claudio Úbeda como DT de Boca

En medio de un verano cargado de definiciones, Leandro Paredes salió públicamente a respaldar la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca. Tras el empate ante Millonarios y días después de que la dirigencia ratificara al DT hasta, al menos, mediados de 2026, el capitán fue contundente al expresar el sentir del plantel.
“Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir”, afirmó Paredes, dejando en claro que la permanencia del entrenador no fue una sorpresa puertas adentro. La situación de Úbeda había sido uno de los temas más sensibles de la pretemporada, marcada por el golpe que significó la derrota ante Racing y algunas decisiones cuestionadas desde el banco en aquel encuentro.
Pese a ese cimbronazo, el mediocampista campeón del mundo explicó por qué el grupo siempre sostuvo al DT. “Habíamos terminado el torneo con él mucho mejor de lo que habíamos empezado y encontramos lo que nos había inculcado”, remarcó, reforzando la idea de un proceso que mostró señales claras de crecimiento futbolístico y de convivencia interna.
El respaldo del plantel se alineó con la postura de Juan Román Riquelme, quien decidió sostener el proyecto y darle continuidad a un cuerpo técnico que cuenta con buena valoración en el día a día del predio de Ezeiza. Para Paredes, la decisión va más allá de los resultados inmediatos: “El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, insistió.
Un mensaje de respaldo y proyección al 2026
El apoyo explícito del capitán también funciona como una señal hacia afuera. Con la Copa Libertadores nuevamente en el horizonte, Boca apuesta a la estabilidad y a consolidar una identidad bajo la conducción de Úbeda. Referentes, dirigencia y cuerpo técnico parecen alineados en la idea de dejar atrás la irregularidad reciente y construir un 2026 con mayor previsibilidad y confianza.