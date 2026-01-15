“Siempre quisimos que siga”: Leandro Paredes respaldó a Claudio Úbeda como DT de Boca

El respaldo del plantel se alineó con la postura de Juan Román Riquelme, quien decidió sostener el proyecto y darle continuidad a un cuerpo técnico que cuenta con buena valoración en el día a día del predio de Ezeiza. Para Paredes, la decisión va más allá de los resultados inmediatos: “El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, insistió.