La Anmat prohibió varias marcas de geles y cremas por "riesgo sanitario"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una serie de geles y cremas cosméticas, así como de todos los lotes de un antibiótico inyectable, al considerar que se trata de productos no registrados que representan un “riesgo sanitario”. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.