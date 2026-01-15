Secciones
Por qué BTS estuvo cuatro años ausente: así es el servicio militar obligatorio que cumplió la banda

Los siete integrantes de la banda de K-pop terminaron su deber cívico bajo las estrictas normas de su país, un compromiso que los mantuvo alejados de los escenarios desde 2022.

Los siete integrantes de BTS debieron cumplir el servicio militar obligatorio surcoreano. Los siete integrantes de BTS debieron cumplir el servicio militar obligatorio surcoreano. Foto: Reuters
Hace 1 Hs

El mundo de la música anunció con bombos y platillos el regreso de la banda de K-pop BTS a la música. La vuelta, luego de cuatro años de ausencia en los escenarios, se celebró a lo grande y la productora anunció no solo el lanzamiento de un nuevo disco, sino también de una gira mundial que incluirá shows en cuatro continentes. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que la banda surcoreana cesó sus actividades durante casi cuatro años?

La separación de la boyband surcoreana en realidad fue un paréntesis en su carrera. Aunque en principio se habló de un distanciamiento para perseguir proyectos personales como solistas, el motivo de la pausa que hicieron fue otro. Es que Corea del Sur tiene un estricto régimen para los jóvenes que requiere algunos meses de sus vidas y los artistas de BTS no estaban exentos de cumplirlo.

Por qué BTS se separó por cuatro años

Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope, los siete integrantes de BTS, decidieron llevar adelante el conocido servicio militar obligatorio surcoreano entre 2022 y 2025. El régimen consta de un período que deben entregar los jóvenes entre los 18 y los 28 años –a veces, hasta los 30– al servicio de su país.

Entre 1950 y 1953, Corea quedó enfrentada en dos bandos marcados. Por una parte, el norte, apoyado por la URSS y, por otra, el sur, apoyado por EE. UU. La llamada Guerra de Corea enfrentó a las potencias en una disputa ideológica por instalar el comunismo y el capitalismo, respectivamente. Desde entonces, la parte sur del país asiático instauró como obligatorio el servicio militar.

Cómo es el servicio militar que debió cumplir BTS

Aunque los jóvenes pueden dedicarse al servicio militar desde los 18 hasta los 28, lo habitual es hacerlo entre los 20 y los 25. En algunos casos, mediante permisos excepcionales, puede retrasarse hasta los 30. Teniendo en cuenta que el mayor de los miembros de BTS –Jin– hoy tiene 33 años, se deduce que cumplió el servicio militar en los últimos años en que podía hacerlo. Por ello, la productora de la banda decidió poner en pausa las actividades artísticas.

Los plazos que deben cumplirse varían según la actividad a la que se dediquen los internos. Para el Ejército e Infantería de Marina se cumple un período de 18 meses; para la Armada, de 20 y para la Fuerza Aérea, de 21. Pero los profesionales como médicos y abogados pueden destinar hasta 36 meses al servicio del Ejército.

Durante su período de entrenamiento, los soldados tienen un sistema estricto para el uso de celulares, que se controlan de cerca con aplicaciones de seguridad. Solo pueden usarlos en horarios determinados. En este sentido, todo el servicio se hace bajo estrictas reglas de disciplina que incluyen exigencias físicas como combates simulados y diversas pruebas de rendimiento.

