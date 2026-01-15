Por qué BTS estuvo cuatro años ausente: así es el servicio militar obligatorio que cumplió la banda

El mundo de la música anunció con bombos y platillos el regreso de la banda de K-pop BTS a la música. La vuelta, luego de cuatro años de ausencia en los escenarios, se celebró a lo grande y la productora anunció no solo el lanzamiento de un nuevo disco, sino también de una gira mundial que incluirá shows en cuatro continentes. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que la banda surcoreana cesó sus actividades durante casi cuatro años?