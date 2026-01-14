Secciones
¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

La legendaria banda que abandonó los escenarios en la cima de su estrellato, regresa para recorrer el mundo entero con su música.

BTS asiste a los Premios Grammy en Las Vegas, Nevada, el 3 de abril de 2022. Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images/CNN BTS asiste a los Premios Grammy en Las Vegas, Nevada, el 3 de abril de 2022. Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images/CNN
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Fueron cuatro años de ausencia donde no importó cuánta fama o interés del público por seguir escuchando sus canciones, ni que estuvieran atravesando la cima de su carrera; ni la banda K-pop más popular del mundo pudo escapar de las leyes de defensa de su nación. Apenas completado el servicio militar obligatorio en su país, Bangtan Sonyeondan (BTS), la banda con más reproducciones del planeta anunció su regreso con una gira que estará a la altura de su renombre, recorriendo la mayor parte del globo.

Este martes, el grupo musical surcoreano confirmó que regresará a los escenarios internacionales este año. Después de haber ingresado en 2022 en el servicio militar obligatorio, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volvieron a ser los protagonistas de las conversaciones y lo serán por mucho tiempo más con el anuncio de “BTS World Tour”, que comprenderá también América del Sur. Serán dos fechas consecutivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 y 24 de octubre de este año.

Luego de abandonar su carrera en el pico del estrellato, encabezando listas musicales con regularidad y ganando prestigiosos premios, BTS está de vuelta con una gira que será a lo grande. Serán más de 30 ciudades las que la banda musical visitará este año y un total de 79 presentaciones en vivo en Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, con más programadas para 2027. BTS dará inicio a su concierto el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, durante tres noches.

Las distintas categorías de las entradas para BTS

Se prevé que este sea uno de los mayores regresos de todo el K-pop (posiblemente, de todos los tiempos), por lo que habrá gran demanda de entradas. Los detalles de los precios en Argentina aún no están disponibles; sin embargo, en los primeros países donde se celebrará la gira, ya hay algunos valores estimados. Desde el medio Tokyo Weekender revelaron que los costos variarán según el asiento y el recinto en ese país, donde el BTS World Tour tendrá lugar en el Tokyo Dome los días 17 y 18 de abril de 2026.

Habrá una oportunidad de comprar entradas VIP para la prueba de sonido, que permiten a los fans asistir al ensayo previo al concierto. Esta suele tener lugar unas horas antes del show y dura entre 10 y 15 minutos. También permitirá a los fans comprar mercancía con antelación dentro del recinto. En cuanto a las entradas generales, no se ha anunciado si BTS ha habilitado el precio platino/dinámico de Ticketmaster, que ajusta los precios según la demanda. Aunque BTS no lo implementó para su gira mundial Permission to Dance 2021-2022, los conciertos en solitario de los miembros Suga/Agust D, J-Hope y Jin sí lo hicieron.

Precios de las entradas para BTS en Tokyo

De acuerdo con el medio mencionado, estos son algunos precios de referencia, a partir de los publicados para Tokyo:

- Asientos VIP: ¥45,000 - U$S 310,34 (Incluye mercancía exclusiva y entrada prioritaria. Son exclusivos de la lotería del club de fans y no estarán disponibles durante las ventas generales).

- Asientos SS: ¥35,000 - U$S 241,38

- Asientos S: ¥25,000 - U$S 172,41

La venta de entradas se realizará en dos etapas: una preventa exclusiva para miembros del fanclub ARMY y una venta general para el público sin membresía. La ARMY Global Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS y se gestiona a través de Weverse Shop, la plataforma oficial de HYBE. Esta membresía es clave para quienes deseen participar en la preventa de boletos, ya que sin esta afiliación no es posible acceder a la venta anticipada.

En Argentina aún no están confirmadas fechas ni precios

Entre los beneficios del abono se encuentran el acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos, contenido digital exclusivo en Weverse, la posibilidad de comprar mercancía oficial limitada, participación en sorteos especiales y el reconocimiento como miembro del fanclub global. El precio oficial de la ARMY Global Membership es de u$s 20,50.

Los fanáticos de Argentina esperan la confirmación del recinto específico en la Capital Federal para estimar los valores de los diferentes sectores. La fecha para el inicio de la comercialización de las entradas permanece sin definición en los calendarios oficiales de la gira, aunque en Norteamérica está programada para el 22 de enero. Las plazas internacionales suelen habilitar la venta meses antes de la función. En el caso argentino, los seguidores del conjunto monitorean las redes sociales para obtener información sobre los métodos de pago y posibles preventas bancarias. El panorama para los admiradores es uno solo: los canales oficiales informarán las novedades durante los próximos meses.

