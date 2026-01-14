¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

Las distintas categorías de las entradas para BTS

Se prevé que este sea uno de los mayores regresos de todo el K-pop (posiblemente, de todos los tiempos), por lo que habrá gran demanda de entradas. Los detalles de los precios en Argentina aún no están disponibles; sin embargo, en los primeros países donde se celebrará la gira, ya hay algunos valores estimados. Desde el medio Tokyo Weekender revelaron que los costos variarán según el asiento y el recinto en ese país, donde el BTS World Tour tendrá lugar en el Tokyo Dome los días 17 y 18 de abril de 2026.