Cómo sigue Paola Espíndola, la joven argentina apuñalada por su pareja en Italia

El ataque ocurrió el 10 de diciembre y, a raíz de la gravedad de las heridas, Paola permaneció internada en terapia intensiva hasta el 16 de ese mes. Luego fue trasladada a una sala común, donde continuó su recuperación hasta el 24 de diciembre, fecha en la que recibió el alta médica. Sin embargo, su hermana aclaró que “todavía no tiene el alta para volar a la Argentina”.