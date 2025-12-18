Quién es Paola Espíndola, la joven argentina atacada a puñaladas por su esposo en Italia

Paola Espíndola es una joven argentina de 24 años, oriunda de San Nicolás, que permanece internada en grave estado en Italia tras haber sido atacada a puñaladas por su esposo, Alejo Grisetti. El violento episodio ocurrió el 10 de diciembre en la región de los Alpes italianos, luego de que la víctima denunciara que sufría violencia de género.