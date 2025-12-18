Quién es Paola Espíndola, la joven argentina atacada a puñaladas por su esposo en Italia

Paola Espíndola es una joven argentina de 24 años, oriunda de San Nicolás, que permanece internada en grave estado en Italia tras haber sido atacada a puñaladas por su esposo, Alejo Grisetti. El violento episodio ocurrió el 10 de diciembre en la región de los Alpes italianos, luego de que la víctima denunciara que sufría violencia de género.
La joven fue trasladada de urgencia al hospital Santa Chiara de Trento, donde fue operada y continúa bajo observación médica. El agresor fue detenido por la policía italiana.
La historia de Paola Espíndola y su llegada a Italia
Paola Espíndola viajó a Italia junto a Grisetti con la intención de construir un futuro mejor. La pareja había iniciado su relación en Argentina y, tiempo después, decidió casarse y emigrar a Europa.
Una vez instalados en Italia, ambos consiguieron trabajo en un hotel de los Alpes, pero según relataron familiares de la joven, la situación de violencia comenzó poco después de la mudanza.
“A las dos semanas de llegar, empezaron los golpes”, contó Maira Espíndola, hermana de la víctima, en diálogo con Radio Net.
Violencia de género y control
De acuerdo al testimonio de su familia, Paola vivía bajo un fuerte control por parte de su esposo. “Él manejaba su celular, los mensajes no los escribía ella. Pao buscó salir de esa situación, pero estaban en un pueblo muy chico”, explicó su hermana.
Ante la situación, la joven decidió contar lo que estaba viviendo a personas del hotel y pedir ayuda. Desde el lugar de trabajo se comprometieron a trasladar a Grisetti a otra sede en Austria, para protegerla.
El ataque a puñaladas en su lugar de trabajo
Al enterarse de la decisión, Alejo Grisetti atacó a Paola Espíndola durante su jornada laboral. Según el relato de su hermana, la joven estaba preparando el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el pecho.
“Recibió una puñalada en el medio del pecho, salió corriendo y se tiró por las escaleras desde un tercer piso para salvar su vida. Siempre estuvo consciente y recuerda todo”, relató Maira.
La joven sufrió más de 20 puñaladas en el pecho, la espalda y un brazo. Tras el ataque, fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara de Trento, donde fue operada de urgencia.
El estado de salud de Paola Espíndola
Paola Espíndola continúa internada en Italia tras el intento de femicidio. Su estado de salud es delicado, pero se encuentra estable luego de la intervención quirúrgica.
Mientras tanto, su familia inició una colecta solidaria para afrontar los gastos médicos y poder traerla de regreso a la Argentina una vez que reciba el alta.
El caso generó conmoción tanto en Argentina como en Italia y volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género y la situación de mujeres migrantes que quedan aisladas de su entorno familiar.