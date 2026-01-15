Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre y crece la tensión con EEUU
La restricción obligó a cancelar, desviar y demorar vuelos comerciales. El episodio se dio en un contexto de fuertes alertas internacionales por una posible escalada militar y por la represión de protestas internas.
Irán reabrió su espacio aéreo luego de un cierre que se extendió por casi cinco horas, en un escenario atravesado por la creciente preocupación ante una eventual escalada militar entre Estados Unidos y el régimen iraní. La medida impactó de lleno en la aviación comercial, con cancelaciones, desvíos y demoras de vuelos en plena tensión regional.
El bloqueo comenzó a las 5:15 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos (22:15 GMT), cuando las autoridades iraníes ordenaron restringir el tránsito aéreo para todos los vuelos, con excepción de aquellos internacionales que contaban con permisos oficiales para ingresar o salir del país. La información fue difundida mediante un aviso publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
La restricción se levantó poco antes de las 10 de la noche, hora del Este (03:00 GMT), según confirmó el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24. Durante ese lapso, varias aerolíneas debieron modificar de urgencia sus operaciones, en un contexto de alta sensibilidad geopolítica en Medio Oriente. Si bien no se informaron incidentes concretos que hayan motivado la decisión, el cierre se produjo mientras se intensificaban las alertas por un posible enfrentamiento entre Washington y Teherán.
Tras la reapertura del espacio aéreo, Flightradar24 registró que cinco vuelos de aerolíneas iraníes fueron los primeros en volver a sobrevolar el país. Entre ellos se encontraban servicios de Mahan Air, Yazd Airways y AVA Airlines, que reanudaron sus trayectos poco después de levantada la restricción.
Hasta el momento, las autoridades no informaron si el cierre podría repetirse en los próximos días. No obstante, el episodio volvió a poner en evidencia la fragilidad del tráfico aéreo en regiones atravesadas por conflictos diplomáticos y militares.
El cierre temporal del espacio aéreo se conoció horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que “la matanza en Irán está cesando”, en referencia a la represión de las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollan desde hace días. Sin embargo, se mostró ambiguo respecto de una posible intervención militar de Estados Unidos, al señalar que Washington sigue de cerca la situación.
Las protestas en Irán comenzaron como reclamos por el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el gobierno teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979 y que, desde 1989, está encabezado por el líder supremo Alí Jamenei. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que, aprovechando un corte de internet que se prolongó por más de cinco días, las autoridades llevaron adelante la represión más severa de los últimos años, con al menos 3.428 muertos, según esos grupos.
En paralelo, el Reino Unido anunció el cierre temporal de su embajada en Teherán. “Hemos cerrado temporalmente la Embajada Británica en Teherán, que ahora operará de forma remota”, declaró un portavoz del gobierno del primer ministro Keir Starmer en Londres.
Además, Italia y España pidieron a sus ciudadanos que abandonen Irán. El mismo llamado ya había sido realizado en los últimos días por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, en medio de un clima internacional cada vez más tenso y marcado por la incertidumbre.