Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre y crece la tensión con EEUU

Las protestas en Irán comenzaron como reclamos por el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el gobierno teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979 y que, desde 1989, está encabezado por el líder supremo Alí Jamenei. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que, aprovechando un corte de internet que se prolongó por más de cinco días, las autoridades llevaron adelante la represión más severa de los últimos años, con al menos 3.428 muertos, según esos grupos.