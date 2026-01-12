Alerta por fallas graves: la Anmat cerró un laboratorio que vendía analgésicos y anticonceptivos

El nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Luis Fontana, dispuso la clausura del laboratorio Biotenk S.A., una farmacéutica nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires que comercializa medicamentos de uso masivo, entre ellos analgésicos y anticonceptivos de venta libre. La medida forma parte de una serie de acciones de control sanitario que incluyeron además la inhibición de otro laboratorio y la baja de habilitación de ocho establecimientos.