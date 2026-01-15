Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Según el informe del SMN, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad a lo largo de la mañana, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.