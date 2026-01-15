Secciones
SociedadClima y ecología

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

El Servicio Meteorológico advirtió que las intensas precipitaciones en el centro del país.

Alerta por tormentas en varias provincias Alerta por tormentas en varias provincias Hola
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Este jueves 15 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por fenómenos climáticos adversos que combinan calor extremo y tormentas fuertes en varias regiones del país. ¿Cuáles serán las provincias afectadas?

La advertencia por temperaturas peligrosamente altas alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), donde se esperan máximas cercanas a los 33 ° y una sensación térmica aún más elevada, con riesgos para la salud de la población, especialmente grupos vulnerables.

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

La alerta por tormentas y lluvias rige para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.

¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes tormentas?

Jujuy, Tucumán, el centro de Salta, el sur de Catamarca y La Rioja, casi todo Córdoba, el sur de Santa Fe, el centro, norte y sur de Buenos Aires, todo Entre Río. y el sur de Corrientes están bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el informe del SMN, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad a lo largo de la mañana, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Qué provincias están en alerta naranja por fuertes tormentas?

En los distritos donde la alerta es naranja (Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y San Luis) se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas están cargadas con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Esto se materializará sobre todo a partir del mediodía.

En ambos casos las lluvias y tormentas ayudarán a bajar la temperatura general que este miércoles había llegado a superar, en algunos casos, la barrera de los 35°. Además, las precipitaciones beneficiarán a las zonas afectadas por incendios.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

Alerta naranja y amarilla: ¿en qué provincias habrá tormentas severas y fuertes vientos?

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
2

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
3

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
4

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur
6

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Más Noticias
Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Comentarios