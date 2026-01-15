Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Este jueves 15 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas por fenómenos climáticos adversos que combinan calor extremo y tormentas fuertes en varias regiones del país. ¿Cuáles serán las provincias afectadas?
La advertencia por temperaturas peligrosamente altas alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), donde se esperan máximas cercanas a los 33 ° y una sensación térmica aún más elevada, con riesgos para la salud de la población, especialmente grupos vulnerables.
La alerta por tormentas y lluvias rige para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes tormentas?
Jujuy, Tucumán, el centro de Salta, el sur de Catamarca y La Rioja, casi todo Córdoba, el sur de Santa Fe, el centro, norte y sur de Buenos Aires, todo Entre Río. y el sur de Corrientes están bajo alerta amarilla por tormentas.
Según el informe del SMN, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad a lo largo de la mañana, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
¿Qué provincias están en alerta naranja por fuertes tormentas?
En los distritos donde la alerta es naranja (Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y San Luis) se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas están cargadas con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Esto se materializará sobre todo a partir del mediodía.
En ambos casos las lluvias y tormentas ayudarán a bajar la temperatura general que este miércoles había llegado a superar, en algunos casos, la barrera de los 35°. Además, las precipitaciones beneficiarán a las zonas afectadas por incendios.