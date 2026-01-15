¿Por qué Trump codicia Groenlandia?

El sitio estuvo en actividad una primera vez en la década de 1940 y luego entre 1973 y 1990. Allí se podría extraer zinc, plomo y plata, y elementos críticos como germanio, galio y cadmio. En la costa occidental, Lumina Sustainable Materials explota desde 2019 un yacimiento de anortosita. Con su proyecto Tanbreez (tántalo, niobio, zirconio), la compañía Critical Metals, cotizada en el Nasdaq, quiere abrir una mina de tierras raras cerca de Quaqortoq (sur), con el objetivo de empezar a extraer a gran escala el año próximo.