Agenda presidencial: Milei combinará reuniones políticas y culturales

La estadía en Córdoba será breve. En las primeras horas del sábado, el Presidente volará a Asunción para asistir a la firma del demorado acuerdo comercial con la Unión Europea. Aunque los encargados de rubricar el entendimiento serán los cancilleres de los países miembros del Mercosur junto a la representante de la UE, Ursula von der Leyen, los presidentes fueron invitados a presenciar el acto. El acuerdo llega tras 26 años de negociaciones y aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los países del bloque regional. Con la presencia confirmada de Milei, del presidente anfitrión Santiago Peña y del mandatario uruguayo Yamandú Orsi, todo indica que el gran ausente será Luiz Inácio Lula da Silva, quien había previsto encabezar la firma durante la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Por el lado europeo, además de Von der Leyen, participarán Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Maroš Šefcovic, comisario europeo de Comercio. Finalizada la ceremonia, el Presidente, el canciller Pablo Quirno y el ministro Caputo regresarán a Buenos Aires. El motivo es que el domingo por la noche el mandatario emprenderá su viaje a Davos, donde participará, por tercer año consecutivo, del Foro Económico Mundial.