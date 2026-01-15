Agenda presidencial: Milei combinará reuniones políticas y culturales

En los próximos días, el presidente Javier Milei pondrá en marcha una cargada agenda de viajes que comenzará en la localidad cordobesa de Jesús María. El itinerario incluirá una escala en Asunción del Paraguay para participar de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y luego su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.
Antes de sus viajes, el mandatario encabezará una nueva reunión de la “mesa política” de LLA, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial Santiago Caputo. La idea es avanzar en las estrategias para lograr el avance de diversas iniciativas en el Congreso apenas se reanude la actividad en las cámaras.
Esa misma noche, el Presidente viajará a Jesús María para asistir al tradicional festival de la doma y el folklore, que contará con la participación de artistas populares como el Chaqueño Palavecino, el Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo. Está previsto que llegue cerca de la medianoche acompañado por su hermana. También estarán presentes referentes locales de La Libertad Avanza, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni. En principio, el mandatario permanecerá en el sector del estadio reservado para invitados especiales, aunque no se descarta que salude al público.
La estadía en Córdoba será breve. En las primeras horas del sábado, el Presidente volará a Asunción para asistir a la firma del demorado acuerdo comercial con la Unión Europea. Aunque los encargados de rubricar el entendimiento serán los cancilleres de los países miembros del Mercosur junto a la representante de la UE, Ursula von der Leyen, los presidentes fueron invitados a presenciar el acto. El acuerdo llega tras 26 años de negociaciones y aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los países del bloque regional. Con la presencia confirmada de Milei, del presidente anfitrión Santiago Peña y del mandatario uruguayo Yamandú Orsi, todo indica que el gran ausente será Luiz Inácio Lula da Silva, quien había previsto encabezar la firma durante la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Por el lado europeo, además de Von der Leyen, participarán Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Maroš Šefcovic, comisario europeo de Comercio. Finalizada la ceremonia, el Presidente, el canciller Pablo Quirno y el ministro Caputo regresarán a Buenos Aires. El motivo es que el domingo por la noche el mandatario emprenderá su viaje a Davos, donde participará, por tercer año consecutivo, del Foro Económico Mundial.