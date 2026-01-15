Secciones
Entra en vigencia la eliminación de los aranceles para importar celulares

El objetivo de llevar la alícuota del 9,5% al 0% es reducir los precios de mercado y facilitar el acceso a la tecnología.

Hace 3 Hs

El Gobierno nacional oficializó la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que, según el jefe de Gabinete Manuel Adorni, entrará en vigencia a partir de hoy. El objetivo de llevar la alícuota del 9,5% al 0% es reducir los precios de mercado y facilitar el acceso a la tecnología, en un contexto donde la brecha de precios con el exterior había reactivado el turismo de compras.

Las distorsiones de precios hasta ahora son tales que resulta más rentable pagar unas vacaciones a las Cataratas del Iguazú y cruzar a buscar el equipo a Paraguay que adquirirlo en un retail dentro del territorio nacional. Un relevamiento de precios demuestra que adquirir un iPhone 17 (256 GB) mediante un viaje a la frontera permite un ahorro sustancial:

• Opción Local. El precio de lista en Argentina ronda los $1.999.990.

• Opción Tour: contratando un paquete turístico a Iguazú y comprando el celular en Ciudad del Este a U$S 970 (unos $1.384.275 al valor del dólar blue de $ 1.425), el costo total llega a $ 1.606.972 desde Buenos Aires.

• Ahorro: la diferencia a favor del viajero es de casi $ 400.000, sumado al beneficio de las vacaciones.

El Decreto 333/2025 apuesta a mejorar las condiciones de oferta y promover la inclusión digital. Si bien la eliminación del arancel del 9,5% impacta en la estructura de costos, la diferencia actual con los precios internacionales sugiere que los valores locales cargan con otros componentes impositivos y de márgenes que el Gobierno busca corregir con mayor competencia.

“A partir de mañana (por hoy), los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, posteó el Jefe de ministros en sus redes.

El cambio redefine el escenario para fabricantes locales, importadores formales, cadenas de retail y consumidores, en un mercado atravesado por fuertes ajustes de precios, caída de la demanda y competencia con el contrabando.

La eliminación del arancel se implementa luego de una reducción escalonada definida por el Gobierno en dos tramos. En mayo del año pasado se aplicó la primera baja y desde hoy entra en vigencia la eliminación total. El esquema apuntó a modificar el costo de los celulares importados y a generar un nuevo marco de competencia en un mercado que combina producción local, importación formal y una fuerte presencia de canales informales, consigna Infobae.com. En materia de precios, desde la industria señalaron que los valores de los celulares bajaron con fuerza durante el último período. Algunos modelos registraron recortes de hasta 30%, impulsados por la caída de la demanda.

Comentarios