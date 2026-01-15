Entra en vigencia la eliminación de los aranceles para importar celulares

La eliminación del arancel se implementa luego de una reducción escalonada definida por el Gobierno en dos tramos. En mayo del año pasado se aplicó la primera baja y desde hoy entra en vigencia la eliminación total. El esquema apuntó a modificar el costo de los celulares importados y a generar un nuevo marco de competencia en un mercado que combina producción local, importación formal y una fuerte presencia de canales informales, consigna Infobae.com. En materia de precios, desde la industria señalaron que los valores de los celulares bajaron con fuerza durante el último período. Algunos modelos registraron recortes de hasta 30%, impulsados por la caída de la demanda.