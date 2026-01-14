Claves de la jornada en la economía argentina

Impacto en el mercado

Tras la difusión del dato oficial de inflación, el S&P Merval cayó 1,3% y los bonos perdieron 0,2%. En tanto, el riesgo país subió a 581 puntos básicos, el nivel más alto en un mes. A su vez, el dólar bajó a $ 1.485 en el Banco Nación y el Banco Central compró U$S 55 millones en el mercado. Asimismo, las reservas internacionales terminaron la jornada en U$S 44.680 millones.