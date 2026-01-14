Claves de la jornada en la economía argentina

Impacto en el mercado
Tras la difusión del dato oficial de inflación, el S&P Merval cayó 1,3% y los bonos perdieron 0,2%. En tanto, el riesgo país subió a 581 puntos básicos, el nivel más alto en un mes. A su vez, el dólar bajó a $ 1.485 en el Banco Nación y el Banco Central compró U$S 55 millones en el mercado. Asimismo, las reservas internacionales terminaron la jornada en U$S 44.680 millones.
Consultoras desconcertadas
La aceleración inflacionaria no era la esperada por las consultoras privadas, que la ubicaban en torno a 2,5%/2,6%. Incluso el Top 10 de los analistas del REM subestimó significativamente el dato, al proyectar una inflación de apenas 2,3%. Por su parte, la inflación núcleo registró 3%, acelerándose por quinto mes consecutivo y marcando el nivel más elevado desde abril.
Renovación de vencimientos
La Secretaría de Finanzas buscará hoy fondos para renovar vencimientos por $ 9,6 billones, en un contexto de alta volatilidad de la tasa de interés doméstica. Será la primera licitación en moneda local de 2026, y tendrá lugar luego del pago de U$S 4.200 millones frente a bonistas privados. El objetivo es extender los plazos de vencimiento y, además, reducir la tasa de interés.