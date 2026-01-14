Números de Oro de LA GACETA sigue creciendo: el pozo ya alcanza los $6.000.000

Además, el entretenimiento ofrece un beneficio especial para quienes cuentan con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”: en caso de resultar ganadores, el monto del pozo se duplica automáticamente, alcanzando los $12.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal de La Rioja 265.