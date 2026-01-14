Secciones
Números de Oro de LA GACETA sigue creciendo: el pozo ya alcanza los $6.000.000

Con la tarjeta que se entregará este viernes junto al diario, habrá una nueva oportunidad de aspirar al gran premio y sumarse a la emoción que genera.

Hace 1 Hs

La expectativa por Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, no se detiene. Tras finalizar la semana 16 sin ganadores, el pozo acumulado llegó a los $6.000.000, una cifra que renueva el entusiasmo de los lectores que participan semana a semana.

Con la tarjeta que se entregará este viernes junto al diario, habrá una nueva oportunidad de aspirar al gran premio y sumarse a la emoción que genera.

Además, el entretenimiento ofrece un beneficio especial para quienes cuentan con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”: en caso de resultar ganadores, el monto del pozo se duplica automáticamente, alcanzando los $12.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal de La Rioja 265.

La propuesta se completa con los Números de la Suerte, una instancia que cada semana premia con órdenes de compra por $200.000, canjeables en comercios muy elegidos por los tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

De esta manera, Números de Oro invita a los lectores a sumarse y participar cada semana, con la posibilidad de acceder a un pozo acumulado millonario y a premios adicionales que convierten a cada tarjeta en una nueva ilusión de ganar con LA GACETA.

