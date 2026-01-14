Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"

En un comunicado, también hizo referencia a la inversión en recursos humanos y equipamiento policial, con más efectivos en la calle, móviles, tecnología y sistemas de prevención, además de obras de infraestructura penitenciaria como los penales de Benjamín Paz y Delfín Gallo. “Son una muestra clara de la vocación del Gobierno de Tucumán de avanzar contra el delito con hechos y no con discursos”, afirmó.