Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"
El legislador oficialista afirmó que Tucumán fue la provincia que más redujo el delito y destacó que se logró "con esfuerzo propio". El diputado había dicho que la inseguridad "avanza porque hay zonas totalmente liberadas".
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse defendió la política de seguridad implementada por el Gobierno, tras las críticas del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, quien había dicho que "el delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas".
Vargas Aignasse rechazó esas afirmaciones y sostuvo que “decir que el delito avanza en Tucumán no es real”. Según expresó, las estadísticas oficiales y los indicadores del sistema penal muestran una tendencia contraria. “Tucumán fue la provincia que más bajó los índices de delito, y eso está demostrado con las estadísticas oficiales del Gobierno nacional”, remarcó.
El parlamentario aclaró, no obstante, que "tampoco es cierto decir que estamos bien. Lo que sí podemos afirmar es que vamos por el camino correcto”. Subrayó que los avances se lograron sin asistencia de la Nación: “Todo este trabajo se hizo sin la ayuda del Gobierno nacional, todo con esfuerzo propio”.
Vargas Aignasse destacó, entre otras medidas, la implementación del nuevo Código Procesal Penal en 2020, que, según indicó, puso fin a la denominada “puerta giratoria” y permitió aumentar las condenas efectivas. A ello sumó la puesta en marcha de la Ley de Narcomenudeo, que consideró una herramienta clave para combatir el delito en el territorio y afectar las economías criminales.
En un comunicado, también hizo referencia a la inversión en recursos humanos y equipamiento policial, con más efectivos en la calle, móviles, tecnología y sistemas de prevención, además de obras de infraestructura penitenciaria como los penales de Benjamín Paz y Delfín Gallo. “Son una muestra clara de la vocación del Gobierno de Tucumán de avanzar contra el delito con hechos y no con discursos”, afirmó.
En ese marco, el legislador llamó a la “responsabilidad institucional”, reclamó unidad política y pidió "ponernos la camiseta de Tucumán" para gestionar la deuda que la Nación mantiene con la provincia, de más de $200.000 millones. “Muchos de esos recursos deben destinarse a seguir fortaleciendo la política de seguridad”, sostuvo.
Vargas Aignasse a la vez se manifestó a favor de discutir reformas penales a nivel nacional, como la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de las figuras vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, con agravantes más claros.
Finalmente, cuestionó la trayectoria de Pelli: "Fue ‘ñoqui’ durante mucho tiempo en la Legislatura y ahora lo sigue siendo como diputado nacional. Solo se dedicó a criticar y no gestionó absolutamente nada para los tucumanos”, lanzó.
“Con seriedad, con datos y con compromiso institucional, Tucumán puede seguir avanzando”, concluyó Vargas Aignasse, quien advirtió que “la seguridad se construye con políticas públicas sostenidas, no con frases alarmistas”.