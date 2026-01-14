Federico Pelli: "El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas"

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en Tucumán volvió a encender el debate sobre la situación del delito en la provincia y la eficacia de las políticas públicas para enfrentarlo. En ese contexto, Federico Pelli lanzó una dura advertencia sobre el avance de la criminalidad y cuestionó el discurso oficial que "intenta minimizar la gravedad del problema".
“El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas”, sostuvo Pelli, al referirse a un nuevo crimen que, según señaló, demuestra que la inseguridad “no es un relato, sino una realidad cotidiana que padecen miles de tucumanos”.
Según el diputado, las estadísticas que difunde el gobierno no alcanzan para explicar lo que sucede en la calle. “No alcanzan los datos cuando la realidad es otra. Los vecinos viven con miedo, saben cuáles son los barrios donde el Estado no está y donde el delito se mueve con total impunidad”, afirmó.
Pelli remarcó que la falta de respuestas concretas genera una sensación creciente de abandono y desprotección, especialmente en las zonas más vulnerables. “Cuando el crimen avanza sin consecuencias, el mensaje es claro: el que cumple la ley está solo”, agregó.
En ese marco, reclamó una transformación de fondo en el sistema penal. “Hace falta una reforma profunda del Código Penal para terminar con la impunidad y defender de una vez por todas a los ciudadanos que trabajan, estudian y cumplen la ley”, expresó.
Finalmente, advirtió que sin decisiones políticas firmes y cambios estructurales, la inseguridad seguirá siendo uno de los principales problemas de Tucumán. “Negar la realidad o esconderla detrás de números no resuelve nada. Hay que actuar”, concluyó.