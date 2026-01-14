Secciones
Tucumán Central se entrenó pensando en la final del domingo

Tras una clasificación épica bajo la lluvia en Campo Quijano, el “Rojo” ya enfoca toda su energía en el primer capítulo de la serie decisiva del Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará en Villa Alem ante Talleres de Perico.

POR LA GLORIA. El conjunto tucumano busca quedar en la historia en una complicada llave contra el conjunto jujeño.
Hace 1 Hs

La semana arrancó con cambio de clima pero no de intensidad. Luego de superar una prueba límite frente a Boroquímica, Tucumán Centralvolvió a los entrenamientos con la mira puesta en la ida de la final que disputará este domingo como local y sin público visitante. El premio está cerca, pero el margen de error es mínimo.

El camino a la final se forjó desde la personalidad. En Campo Quijano, bajo una lluvia persistente y sobre un terreno límite, el equipo tucumano resolvió la serie con los goles de Nelson Martínez Llanos y Diego Velárdez, y dejó en evidencia una fortaleza anímica que hoy se erige como uno de sus pilares competitivos.

Con ese envión, el cuerpo técnico encabezado por Walter Arrieta comenzó la preparación sin sobresaltos. La buena noticia es que Carlos Juárez ya se entrena con normalidad y estará disponible tanto para la ida como para la revancha. La incógnita pasa por el armado del ataque: el DT deberá definir si elige devolverle la titularidad o mantener a Velárdez, uno de los puntos altos del último encuentro.

EL ESTRATEGA. Walter Arrieta, entrenador del conjunto de Villa Alem.

Del otro lado estará Talleres de Perico, un rival que llega con números sólidos y confianza. El equipo jujeño volvió a imponerse a Atlético San Pedro y cerró su semifinal con un global de 4-0, apoyado en la efectividad ofensiva y en la seguridad de su arquero. La idea del conjunto dirigido por Víctor Godoy es clara: intentar llevarse un resultado favorable de Tucumán para definir la serie en casa.

REVANCHA. Gabriel Rios intenta volver al nivel que tuvo durante el 2025

Para el “Rojo”, la ida en Villa Alem aparece como una oportunidad clave. Hacerse fuerte en casa, imponer condiciones y llegar con ventaja a Jujuy es el objetivo inmediato. La final está en marcha incluso antes del pitazo inicial: Tucumán Central ya la empezó a jugar en cada entrenamiento.

Temas San Miguel de TucumánClub Tucumán CentralVilla AlemTorneo Regional AmateurWalter ArrietaPatricio Krupoviesa
