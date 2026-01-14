Tucumán Central se entrenó pensando en la final del domingo

Con ese envión, el cuerpo técnico encabezado por Walter Arrieta comenzó la preparación sin sobresaltos. La buena noticia es que Carlos Juárez ya se entrena con normalidad y estará disponible tanto para la ida como para la revancha. La incógnita pasa por el armado del ataque: el DT deberá definir si elige devolverle la titularidad o mantener a Velárdez, uno de los puntos altos del último encuentro.