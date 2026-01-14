Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino
Bancos, organismos públicos y entidades financieras ya enviaron los primeros informes al juez que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción del fútbol argentino.
La causa que investiga a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades fiscales comenzó a entrar en una etapa clave. En las últimas horas, la Justicia empezó a recibir la documentación solicitada a bancos, organismos públicos y entidades financieras en el expediente en el que están imputados Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que habilitó la feria judicial para avanzar con la investigación, ya recibió respuestas de entidades bancarias, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de distintos organismos del Estado. Aún resta que llegue más información requerida en el marco de la causa.
El expediente se originó a partir de una denuncia de ARCA, que acusó a la AFA de no haber depositado en tiempo y forma impuestos y aportes retenidos, por un monto que supera los $19.000 millones. Según el organismo, la asociación habría incumplido su rol como agente de retención en conceptos vinculados al IVA, Ganancias y cargas previsionales entre marzo de 2024 y diciembre del año pasado.
La normativa establece que la AFA debe retener un porcentaje de distintos ingresos del fútbol (como venta de entradas, derechos televisivos, transferencias de jugadores, publicidad y apuestas) para destinarlos al pago de aportes de los empleados de los clubes. Para ARCA, esos fondos fueron retenidos pero no ingresados dentro del plazo legal.
A partir de esa presentación, el fiscal Claudio Navas Rial impulsó la imputación de Tapia, Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. El juez Amarante ordenó entonces una batería de medidas de prueba para reconstruir la ruta del dinero y determinar si las obligaciones fueron cumplidas o no.
En ese marco, se solicitaron informes a todos los bancos que operan con la AFA, al Banco Central, a la DGI y a otros organismos públicos. Parte de esa información ya está en poder del juzgado.
Mientras tanto, Tapia y la AFA se presentaron en la causa únicamente para designar abogado defensor, Norberto Frontini, sin realizar aún una exposición formal sobre el fondo del expediente. También se analiza si ARCA pedirá intervenir como querellante, lo que le permitiría actuar como acusador dentro del proceso.
En paralelo a este frente, la investigación sumó un capítulo internacional. El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades vinculadas al control de delitos financieros. El objetivo fue intercambiar información sobre sociedades y movimientos de fondos relacionados con la AFA que están bajo análisis en ambos países.
Así, la causa avanza ahora con respaldo documental y cooperación internacional, en uno de los expedientes más sensibles que enfrenta la actual conducción del fútbol argentino.