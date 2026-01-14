Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El expediente se originó a partir de una denuncia de ARCA, que acusó a la AFA de no haber depositado en tiempo y forma impuestos y aportes retenidos, por un monto que supera los $19.000 millones. Según el organismo, la asociación habría incumplido su rol como agente de retención en conceptos vinculados al IVA, Ganancias y cargas previsionales entre marzo de 2024 y diciembre del año pasado.