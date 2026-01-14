Desde su lugar de detención en EEUU, Nicolás Maduro pidió al pueblo confiar en Delcy Rodríguez

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a enviar un mensaje a su país desde Estados Unidos (EEUU), donde permanece detenido tras su secuestro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
En la comunicación, difundida durante una movilización en Caracas, instó a confiar en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en la continuidad del gobierno.
El mensaje fue transmitido por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, durante una concentración de trabajadores del transporte que expresaron su apoyo al Ejecutivo nacional. Según el legislador, el pronunciamiento busca reforzar el respaldo político de Maduro hacia la conducción de Rodríguez en un momento que el oficialismo describe como crítico, consignó el diario "Ámbito".
Durante el acto, Maduro Guerra detalló que su padre pidió confianza en la mandataria encargada y en “el equipo que está al frente”, subrayando que ambos se mantienen firmes en sus funciones políticas. También hizo un llamado a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a seguir los canales oficiales.
La difusión de esta comunicación se produce en un contexto de tensión tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales, y en medio de un fuerte discurso oficialista sobre la unidad y respaldo a la conducción política de Rodríguez.