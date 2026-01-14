River presiona por la salida de Paulo Díaz: fin de ciclo y un futuro incierto

El 2026 comenzó con un mensaje contundente para Paulo Díaz: su ciclo en River parece haber llegado a su punto final. El defensor chileno, quien supo ser indiscutido y pilar de la última línea, ha perdido terreno total en la consideración de Marcelo Gallardo. La decisión del "Muñeco" de no convocarlo siquiera para el reciente amistoso ante Millonarios fue la señal pública definitiva: el zaguero ya no figura en los planes deportivos del año y debe buscarse club.