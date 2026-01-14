José Cano denunció una “firma mafiosa” detrás de los crímenes recientes en Tucumán

Tras la escalada de hechos violentos registrados en Tucumán en los últimos días, José Cano expresó su preocupación y advirtió que no se trata de episodios aislados, sino de señales claras del avance del crimen organizado en la provincia. A través de un comunicado, el legislador vinculó los recientes asesinatos ocurridos en el sur con la falta de control estatal y la impunidad política.
Al referirse al homicidio del hombre con una mano amputada hallado sin vida en un camino de Aguilares, y al crimen de una joven cuyo cuerpo fue descartado en un basural de Manantial Sur, dijo: “lo que está ocurriendo en Tucumán es preocupante; estos casos no son hechos policiales aislados; es la firma mafiosa que se instala”.
El ex funcionario nacional remarcó además que días atrás estuvo en el sur provincial junto a Leila -una mujer que reclama justicia por la desaparición de su pareja ocurrida hace un año en Aguilares- y sostuvo que no se descarta la participación de clanes narcos que operan en esa zona.
“Cuando en el sur los clanes políticos se manejan con impunidad y métodos de apriete para perpetuarse, le abren la puerta al crimen organizado”, advirtió.
En ese sentido, fue crítico con determinadas prácticas del poder local. “Si la política actúa como mafia para cuidar su poder, los criminales se sienten como en su casa”. También alertó sobre la presencia de ciudadanos de otras nacionalidades instalados en el departamento Río Chico y en el este, a quienes señaló por desarrollar actividades de usura como parte de un entramado ilegal más amplio.
“El problema no se resuelve con eslóganes ni con publicidad excesiva, mientras nuestros jóvenes terminan en bolsas de consorcio”, afirmó el dirigente, quien reclamó una respuesta integral del Estado. En su mensaje, pidió que el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo trabajen de manera conjunta para evitar que este tipo de hechos se naturalicen.
“Sin orden institucional, no hay seguridad posible”, cerró.