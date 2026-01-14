José Cano denunció una “firma mafiosa” detrás de los crímenes recientes en Tucumán

En ese sentido, fue crítico con determinadas prácticas del poder local. “Si la política actúa como mafia para cuidar su poder, los criminales se sienten como en su casa”. También alertó sobre la presencia de ciudadanos de otras nacionalidades instalados en el departamento Río Chico y en el este, a quienes señaló por desarrollar actividades de usura como parte de un entramado ilegal más amplio.