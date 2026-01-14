Dakar 2026: resistencia, caídas y esperanza en una jornada decisiva para los argentinos

Luciano Benavides volvió a demostrar por qué hoy es uno de los grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. El salteño atravesó una de las etapas más duras desde lo físico y lo mental, se cayó, quedó enterrado en las dunas, sufrió problemas en su moto y terminó la jornada con dolor en una rodilla, pero aun así logró sostenerse en la pelea por el título. A tres etapas del final, es segundo en la clasificación general, a solo 56 segundos del estadounidense Ricky Brabec.