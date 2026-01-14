La Universidad de Washington ofrece un curso gratuito para mejorar tu inglés laboral: cómo inscribirse

Mejorar el nivel de inglés sigue siendo una de las puertas más directas hacia rabajos remotos y oportunidades en empresas internacionales. En ese camino, la University of Washington abrió una especialización gratuita en inglés comercial, pensada para quienes ya tienen una base y quieren comunicarse con más seguridad en entornos laborales.
El programa se dicta a través de Coursera, reúne a más de 165.000 inscriptos y está orientado al inglés que realmente se usa en reuniones, correos laborales, presentaciones y negociaciones.
Qué ofrece este programa gratuito
A diferencia de otros cursos generales, esta especialización apunta al inglés del trabajo: expresiones frecuentes en reuniones, frases para negociar, cómo armar un mail profesional o cómo presentar un proyecto sin trabarse.
El enfoque combina práctica escrita y oral, ampliación de vocabulario específico y estrategias para estructurar mensajes claros y persuasivos.
Cómo está organizada la cursada
La especialización tiene cinco cursos que se completan de manera progresiva y a ritmo propio. El cronograma es flexible y la mayoría de los estudiantes la termina entre cuatro y seis meses, según el tiempo disponible.
Los cursos son:
- Inglés comercial: trabajo en red
- Inglés comercial: reuniones
- Inglés comercial: planificación y negociación
- Inglés comercial: presentaciones
Proyecto final de inglés de negocios
Cada bloque aborda una situación concreta del mundo laboral, lo que vuelve el aprendizaje más práctico y menos teórico.
A lo largo de la especialización, los estudiantes mejoran competencias clave en el mercado laboral:
- Redacción de correos y propuestas profesionales
- Comunicación persuasiva
- Participación activa en reuniones
- Elaboración de actas y correspondencia comercial
- Preparación de presentaciones claras y efectivas
- Revisión y corrección de textos en inglés
- Manejo de conversaciones formales y telefónicas
Estos contenidos apuntan a quienes ya tienen un nivel intermedio y quieren dar un salto hacia un uso más profesional del idioma.
Al finalizar, se puede obtener un certificado profesional de la University of Washington, ideal para sumar al currículum o al perfil de LinkedIn.
Cómo inscribirse gratis
El curso se realiza a través de Coursera. Solo necesitás:
- Ingresar a coursera.org.
- Crear una cuenta (si no tenés).
- Buscar “Programa especializado: Habilidades de comunicación en inglés comercial”.
- Seleccionar la University of Washington e inscribirte.
- Se puede acceder gratis a la cursada completa.