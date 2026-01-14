Secciones
La Universidad de Washington ofrece un curso gratuito para mejorar tu inglés laboral: cómo inscribirse

Esta disponible a través de Coursera y es completamente flexible para quienes quieren mejorar su comunicación laboral.

IDIOMAS. La Universidad de Washington habilita un curso que mejora tu comunicación en el trabajo. IDIOMAS. La Universidad de Washington habilita un curso que mejora tu comunicación en el trabajo. / GOOGLE
Hace 22 Min

Mejorar el nivel de inglés sigue siendo una de las puertas más directas hacia rabajos remotos y oportunidades en empresas internacionales. En ese camino, la University of Washington abrió una especialización gratuita en inglés comercial, pensada para quienes ya tienen una base y quieren comunicarse con más seguridad en entornos laborales.

El programa se dicta a través de Coursera, reúne a más de 165.000 inscriptos y está orientado al inglés que realmente se usa en reuniones, correos laborales, presentaciones y negociaciones. 

Qué ofrece este programa gratuito

A diferencia de otros cursos generales, esta especialización apunta al inglés del trabajo: expresiones frecuentes en reuniones, frases para negociar, cómo armar un mail profesional o cómo presentar un proyecto sin trabarse.

IDIOMAS. La Universidad de Washington habilita un curso que mejora tu comunicación en el trabajo. IDIOMAS. La Universidad de Washington habilita un curso que mejora tu comunicación en el trabajo. / CAPTURA DE PANTALLA

El enfoque combina práctica escrita y oral, ampliación de vocabulario específico y estrategias para estructurar mensajes claros y persuasivos. 

Cómo está organizada la cursada

La especialización tiene cinco cursos que se completan de manera progresiva y a ritmo propio. El cronograma es flexible y la mayoría de los estudiantes la termina entre cuatro y seis meses, según el tiempo disponible.

Los cursos son:

- Inglés comercial: trabajo en red

- Inglés comercial: reuniones

- Inglés comercial: planificación y negociación

- Inglés comercial: presentaciones

Proyecto final de inglés de negocios

Cada bloque aborda una situación concreta del mundo laboral, lo que vuelve el aprendizaje más práctico y menos teórico.

A lo largo de la especialización, los estudiantes mejoran competencias clave en el mercado laboral:

- Redacción de correos y propuestas profesionales

- Comunicación persuasiva

- Participación activa en reuniones

- Elaboración de actas y correspondencia comercial

- Preparación de presentaciones claras y efectivas

- Revisión y corrección de textos en inglés

- Manejo de conversaciones formales y telefónicas

Estos contenidos apuntan a quienes ya tienen un nivel intermedio y quieren dar un salto hacia un uso más profesional del idioma.

Al finalizar, se puede obtener un certificado profesional de la University of Washington, ideal para sumar al currículum o al perfil de LinkedIn.

Cómo inscribirse gratis

El curso se realiza a través de Coursera. Solo necesitás:

- Ingresar a coursera.org.

- Crear una cuenta (si no tenés).

- Buscar “Programa especializado: Habilidades de comunicación en inglés comercial”.

- Seleccionar la University of Washington e inscribirte.

- Se puede acceder gratis a la cursada completa.

