Humor, familia y salas llenas: el verano imparable del Oficial Gordillo en Carlos Paz

El nombre del espectáculo no es casual. “Choriando al Futuro” juega con el humor pícaro que caracteriza a Gordillo, pero también con una referencia directa a una película que marcó a Miguel desde chico. “Soy muy fanático de Volver al Futuro. Me dejó un mensaje muy fuerte”, explica. Desde allí surge una reflexión que atraviesa el show; y es la importancia de poner límites y animarse a decir lo que molesta. “No podemos volver al pasado para ayudar a nuestros viejos, pero sí podemos cambiar nosotros hoy”, señala.