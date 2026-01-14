El modelo “hazlo vos mismo” gana terreno: la nueva forma de construir una carrera laboral en 2025

En 2025, construir una carrera profesional ya no significa subir escalones. Para muchos trabajadores —sobre todo jóvenes— el éxito pasa por aprender, reinventarse y encontrar sentido en lo que hacen. Pero un nuevo informe global advierte que ese objetivo choca con una realidad clara: la planificación profesional está en crisis.
La segunda parte del reporte Panorama de las Carreras Profesionales 2025, de Right Management, expone una brecha creciente entre lo que esperan los trabajadores y el acompañamiento real que ofrecen las organizaciones. Aunque la motivación por crecer sigue intacta, gran parte del talento avanza sin una hoja de ruta ni apoyo sostenido.
La carrera “hazlo vos mismo”
Ante la falta de guía institucional, cada vez más personas construyen su camino laboral por cuenta propia. El 32% define su trayectoria según intereses personales, el 29% aprende nuevas habilidades de manera autónoma y el 27% asume riesgos sin orientación formal. Casi dos de cada diez avanzan a prueba y error.
Este empuje refleja una generación dispuesta a adaptarse a un mundo laboral marcado por la inteligencia artificial y el cambio permanente. Sin embargo, el respaldo es limitado: solo uno de cada cinco trabajadores siente que su líder lo ayuda a planificar su carrera y apenas el 15% recibe una orientación clara por parte de su organización.
La consecuencia es una desconexión creciente entre el desarrollo individual y las necesidades reales de las empresas. Sin liderazgo activo ni estrategias alineadas, el modelo del “hazlo vos mismo” puede traducirse en talento desaprovechado y brechas de habilidades.
Ascender ya no es la meta
El informe confirma que la escalera corporativa perdió peso. En 2025, solo el 12% aspira a puestos directivos, frente al 16% del año anterior. En su lugar, ganan espacio objetivos más flexibles: sumar habilidades, moverse dentro de la organización y trabajar con propósito.
Aun así, apenas el 27% de los trabajadores cuenta con un plan de carrera definido. Para el resto, el recorrido laboral es difuso y depende más de la iniciativa personal que de una estrategia clara.
Frente a este escenario, el estudio propone repensar el desarrollo profesional: más acompañamiento continuo, capacitación flexible y una visión alineada con las expectativas reales del talento. Cerrar esa brecha será clave para el futuro del trabajo y la competitividad de las organizaciones.