Secciones
SociedadActualidad

El modelo “hazlo vos mismo” gana terreno: la nueva forma de construir una carrera laboral en 2025

Solo el 27% de los trabajadores tiene un plan de carrera claro, según un estudio internacional.

SIN RUMBO FIJO. La desconexión entre empresas y trabajadores redefine el futuro del desarrollo laboral. / PEXELS SIN RUMBO FIJO. La desconexión entre empresas y trabajadores redefine el futuro del desarrollo laboral. / PEXELS
Hace 30 Min

En 2025, construir una carrera profesional ya no significa subir escalones. Para muchos trabajadores —sobre todo jóvenes— el éxito pasa por aprender, reinventarse y encontrar sentido en lo que hacen. Pero un nuevo informe global advierte que ese objetivo choca con una realidad clara: la planificación profesional está en crisis.

La segunda parte del reporte Panorama de las Carreras Profesionales 2025, de Right Management, expone una brecha creciente entre lo que esperan los trabajadores y el acompañamiento real que ofrecen las organizaciones. Aunque la motivación por crecer sigue intacta, gran parte del talento avanza sin una hoja de ruta ni apoyo sostenido.

La carrera “hazlo vos mismo”

Ante la falta de guía institucional, cada vez más personas construyen su camino laboral por cuenta propia. El 32% define su trayectoria según intereses personales, el 29% aprende nuevas habilidades de manera autónoma y el 27% asume riesgos sin orientación formal. Casi dos de cada diez avanzan a prueba y error.

Este empuje refleja una generación dispuesta a adaptarse a un mundo laboral marcado por la inteligencia artificial y el cambio permanente. Sin embargo, el respaldo es limitado: solo uno de cada cinco trabajadores siente que su líder lo ayuda a planificar su carrera y apenas el 15% recibe una orientación clara por parte de su organización.

La consecuencia es una desconexión creciente entre el desarrollo individual y las necesidades reales de las empresas. Sin liderazgo activo ni estrategias alineadas, el modelo del “hazlo vos mismo” puede traducirse en talento desaprovechado y brechas de habilidades.

GRÁFICO. El 32% de los trabajadores están dando forma a sus propias trayectorias profesionales siguiendo sus intereses. / CAPTURA DE PANTALLA GRÁFICO. El 32% de los trabajadores están dando forma a sus propias trayectorias profesionales siguiendo sus intereses. / CAPTURA DE PANTALLA

Ascender ya no es la meta

El informe confirma que la escalera corporativa perdió peso. En 2025, solo el 12% aspira a puestos directivos, frente al 16% del año anterior. En su lugar, ganan espacio objetivos más flexibles: sumar habilidades, moverse dentro de la organización y trabajar con propósito.

Aun así, apenas el 27% de los trabajadores cuenta con un plan de carrera definido. Para el resto, el recorrido laboral es difuso y depende más de la iniciativa personal que de una estrategia clara.

Frente a este escenario, el estudio propone repensar el desarrollo profesional: más acompañamiento continuo, capacitación flexible y una visión alineada con las expectativas reales del talento. Cerrar esa brecha será clave para el futuro del trabajo y la competitividad de las organizaciones.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Convivir con un perro puede mejorar la vida universitaria, según la ciencia

Convivir con un perro puede mejorar la vida universitaria, según la ciencia

Diseñó autos en McLaren, quiso donar un alerón de Fórmula 1 a la UTN y nunca llegó

Diseñó autos en McLaren, quiso donar un alerón de Fórmula 1 a la UTN y nunca llegó

Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
4

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Comentarios