Ignacio Torres pidió endurecer las penas por los incendios en la Patagonia y reclamó que se tipifique el "ecocidio"

A poco más de una semana del inicio del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó un endurecimiento de las penas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras aún permanecen activos algunos focos en la Comarca Andina.
El mandatario recordó que impulsa un proyecto de ley junto a la senadora Edith Terenzi para incorporar la figura de “ecocidio” en el Código Penal. Lo hizo al ser consultado por el planteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso sanciones más severas y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre la magnitud del desastre ambiental.
En diálogo con radio Rivadavia, Torres explicó el alcance de su iniciativa a través de una anécdota ocurrida en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. El año pasado encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, relató.
Frente a ese escenario, el gobernador fue contundente: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. Y agregó: “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”.
Torres describió además la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. En ese contexto, confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.
Otro de los incendios forestales activos se registra en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de las lluvias, el fuego continúa. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, sostuvo el mandatario, y advirtió que los fuertes vientos y las altas temperaturas dificultan el control de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció Torres.
Para el gobernador, la llegada de más precipitaciones y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto con el apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, ofrecen un panorama más alentador. “Soy optimista. Con el esfuerzo enorme que se está haciendo y un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, afirmó.
En este marco, Torres diferenció los incendios accidentales de los hechos dolosos. Detalló que en el Parque Nacional Los Alerces fueron detenidos dos turistas que hacían fuego para cocinar un asado en medio del incendio. “La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, aclaró. En ese sector, el origen del fuego fue una tormenta eléctrica, mientras que en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.
En cuanto al apoyo del Gobierno nacional, el gobernador destacó la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con la administración de Javier Milei. “No se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”, señaló. Además, confirmó el envío de una partida económica para asistir a unas 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, precisó.
Torres también valoró el despliegue de aviones hidrantes, helicópteros y una coordinación logística que, según dijo, “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hubo un acompañamiento como pocas veces se vio, con un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. Y añadió: “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria y entender que el fuego no distingue jurisdicciones ni partidos políticos”.
Por último, el gobernador volvió a desmentir “teorías conspiranoides” vinculadas a la venta de tierras incendiadas. Aclaró que la Constitución prohíbe la venta de hectáreas de bosque nativo, quemadas o no, y que además existe una ley provincial que impide durante décadas la utilización de los terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.