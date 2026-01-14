Ignacio Torres pidió endurecer las penas por los incendios en la Patagonia y reclamó que se tipifique el "ecocidio"

En este marco, Torres diferenció los incendios accidentales de los hechos dolosos. Detalló que en el Parque Nacional Los Alerces fueron detenidos dos turistas que hacían fuego para cocinar un asado en medio del incendio. “La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, aclaró. En ese sector, el origen del fuego fue una tormenta eléctrica, mientras que en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.