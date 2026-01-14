Secuestraron autos de alta gama usados en videoclips de la La Joaqui, L-Gante y La China Suárez

La investigación fue instruida por el fiscal Marcelo Bernachea de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú. El procedimiento autorizado por Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, consistió en cinco allanamientos realizados en forma conjunta con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva (ésta última, al igual que la Aduana, también dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Los operativos fueron encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad.