Cómo postularse a la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Conicet: requisitos y plazos

La convocatoria cierra el 30 de abril y ofrece 400 cargos para investigadores con formación doctoral en todo el país.

CONVOCATORIA. Se podrá presentar proyectos en dos modalidades hasta fin de abril. CONVOCATORIA. Se podrá presentar proyectos en dos modalidades hasta fin de abril. / ARCHIVO
Hace 22 Min

La Convocatoria 2025 del CONICET para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) ya está abierta y se convirtió en una de las oportunidades más importantes para jóvenes profesionales y doctorandos de todo el país. 

El llamado abrió el 16 de diciembre de 2025 y cierra el 30 de abril de 2026, con una estructura que prioriza proyectos estratégicos y formación doctoral sólida.

Este año se concursan 400 cargos, distribuidos entre dos modalidades que apuntan a fortalecer diferentes necesidades del sistema científico argentino. Antes de iniciar la postulación, se recomienda revisar el instructivo, las bases y los documentos en la página oficial del Conicet, ya que la presentación exige requisitos específicos y aval institucional.

Dos modalidades para postular proyectos

La Modalidad General concentra 320 cargos y está dirigida a presentaciones individuales evaluadas según trayectoria y plan de trabajo. El Conicet definió que el 70% de estos cargos se destinará a proyectos que coincidan con Temas Priorizados o que se desarrollen en regiones consideradas estratégicas. El 30% restante quedará para Temas Abiertos.

Por su parte, la modalidad Fortalecimiento en I+D+i ofrece 80 cargos y apunta a consolidar áreas estratégicas dentro de universidades públicas, organismos de ciencia y tecnología y CIT-Conicet. Las instituciones presentan perfiles por área del conocimiento y luego las personas interesadas postulan proyectos que se ajustan a esos perfiles.

Fechas clave:

- Presentación de perfiles institucionales: hasta el 20 de febrero de 2026

- Postulaciones individuales (ambas modalidades): 1 al 30 de abril de 2026

Temas priorizados para la convocatoria 

El Conicet definió un extenso listado de temas estratégicos que orientan la selección en todo el país. Los ejes principales son tres:

1) Energía y Minería: incluye líneas vinculadas a energía convencional y renovable, transición energética, almacenamiento, baterías de litio, hidrógeno, celdas de combustible, eficiencia energética, exploración de recursos estratégicos, impacto ambiental, restauración ecológica, manejo del agua, cambio climático, clima urbano y gobernanza en minería y energía.

2) Agroindustria: abarca mejoramiento genético de cultivos, sanidad animal, biotecnología, alimentos y envases inteligentes, agricultura de precisión, sensores e IA aplicada, agroecología, riego, alertas meteorológicas, economía circular, conflictos socioambientales, biodiversidad, políticas agroindustriales, nutrición y salud en contextos rurales.

3) Salud: comprende enfermedades infecciosas prevalentes, resistencia antimicrobiana, zoonosis, epidemiología, microbiota, tecnologías de diagnóstico, enfermedades metabólicas y endocrinas, alteraciones reproductivas, neurociencias, trastornos psiquiátricos y determinantes sociales de la salud.

Dónde consultar documentos y pedir acompañamiento

Los documentos oficiales: bases, instructivo, temas priorizados y prioridades geográficas, están disponibles para descarga. 

Las consultas pueden realizarse en la Secretaría de Ciencia y Tecnología a través del correo: sec.investigacion@unm.edu.ar

