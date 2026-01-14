Cómo postularse a la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Conicet: requisitos y plazos

La Convocatoria 2025 del CONICET para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) ya está abierta y se convirtió en una de las oportunidades más importantes para jóvenes profesionales y doctorandos de todo el país.
El llamado abrió el 16 de diciembre de 2025 y cierra el 30 de abril de 2026, con una estructura que prioriza proyectos estratégicos y formación doctoral sólida.
Este año se concursan 400 cargos, distribuidos entre dos modalidades que apuntan a fortalecer diferentes necesidades del sistema científico argentino. Antes de iniciar la postulación, se recomienda revisar el instructivo, las bases y los documentos en la página oficial del Conicet, ya que la presentación exige requisitos específicos y aval institucional.
Dos modalidades para postular proyectos
La Modalidad General concentra 320 cargos y está dirigida a presentaciones individuales evaluadas según trayectoria y plan de trabajo. El Conicet definió que el 70% de estos cargos se destinará a proyectos que coincidan con Temas Priorizados o que se desarrollen en regiones consideradas estratégicas. El 30% restante quedará para Temas Abiertos.
Por su parte, la modalidad Fortalecimiento en I+D+i ofrece 80 cargos y apunta a consolidar áreas estratégicas dentro de universidades públicas, organismos de ciencia y tecnología y CIT-Conicet. Las instituciones presentan perfiles por área del conocimiento y luego las personas interesadas postulan proyectos que se ajustan a esos perfiles.
Fechas clave:
- Presentación de perfiles institucionales: hasta el 20 de febrero de 2026
- Postulaciones individuales (ambas modalidades): 1 al 30 de abril de 2026
Temas priorizados para la convocatoria
El Conicet definió un extenso listado de temas estratégicos que orientan la selección en todo el país. Los ejes principales son tres:
1) Energía y Minería: incluye líneas vinculadas a energía convencional y renovable, transición energética, almacenamiento, baterías de litio, hidrógeno, celdas de combustible, eficiencia energética, exploración de recursos estratégicos, impacto ambiental, restauración ecológica, manejo del agua, cambio climático, clima urbano y gobernanza en minería y energía.
2) Agroindustria: abarca mejoramiento genético de cultivos, sanidad animal, biotecnología, alimentos y envases inteligentes, agricultura de precisión, sensores e IA aplicada, agroecología, riego, alertas meteorológicas, economía circular, conflictos socioambientales, biodiversidad, políticas agroindustriales, nutrición y salud en contextos rurales.
3) Salud: comprende enfermedades infecciosas prevalentes, resistencia antimicrobiana, zoonosis, epidemiología, microbiota, tecnologías de diagnóstico, enfermedades metabólicas y endocrinas, alteraciones reproductivas, neurociencias, trastornos psiquiátricos y determinantes sociales de la salud.
Dónde consultar documentos y pedir acompañamiento
Los documentos oficiales: bases, instructivo, temas priorizados y prioridades geográficas, están disponibles para descarga.
Las consultas pueden realizarse en la Secretaría de Ciencia y Tecnología a través del correo: sec.investigacion@unm.edu.ar