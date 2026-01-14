Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Los reportes del mundo informático marcan una tendencia que no tiene que ver con aplicaciones más útiles, asistentes de inteligencia artificial más habilidosos o electrodomésticos capaces de conectarse al internet del hogar. Para los próximos años, los usuarios deberemos preocuparnos cada vez más por cuidar nuestra seguridad en el ámbito virtual, empezando por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
La seguridad y la privacidad son preocupaciones crecientes para quienes usan aplicaciones de mensajería y para quienes navegan en internet en general. WhatsApp es una de las plataformas más populares del mundo, pero también un canal frecuente de intentos de estafa y contacto por parte de los ciberdelincuentes.
Cómo evitar contactos al silenciar llamadas
Entre los ataques más comunes están las llamadas a números desconocidos, que figuran entre las maniobras de “phishing” por excelencia. Así es como los usuarios pueden caer en fraudes o incluso acoso. Pero existe una manera de prevenir los contactos de este tipo, bloqueando de antemano las llamadas y manteniendo el control sobre los remitentes.
Una manera de restringir este tipo de contactos en WhatsApp es silenciar todas las llamadas de números que no están en tu lista de agenda, evitando que tu teléfono suene o vibre ante intentos no solicitados. Solo recibirás una notificación y la comunicación quedará registrada en la pestaña correspondiente.
Paso a paso para proteger tu cuenta
Para activar esta función:
1. Abrí WhatsApp y ve a Ajustes.
2. Seleccioná Privacidad.
3. Entrá en Llamadas.
4. Activá la opción "Silenciar las llamadas de números desconocidos".
A partir de ese momento, cualquier llamada de un número que no esté en tu agenda será silenciada. Podrás verlas en la pestaña de llamadas o en tus notificaciones, sin interrupciones.
Cómo evitar ser añadido a grupos
Si por alguna razón necesitas devolver una llamada silenciada, puedes hacerlo desde la pestaña de llamadas. Tené en cuenta que si llamás o enviás un mensaje a ese usuario, dejarás de poder silenciarlo en el futuro. Es importante estar atento y solo responder a números que puedas verificar.
Otra estrategia para evitar contactos fraudulentos o exponerse en la aplicación de mensajería a los peligros, es blindando nuestro perfil de integraciones a grupos no deseados. Para hacerlo debemos ir a Ajustes > Privacidad > Grupos y selecciona quién puede invitarte.
Consejos finales de ciberseguridad
Recomendaciones adicionales para evitar fraudes en WhatsApp:
- No respondas llamadas ni mensajes de números desconocidos.
- No compartas información personal, códigos de verificación ni datos bancarios por WhatsApp.
- Desconfiá de ofertas, promociones o mensajes urgentes que te pidan hacer clic en enlaces o descargar archivos.
- Habilitá la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta frente a intentos de acceso no autorizado.