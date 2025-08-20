Micaela Viña: “La frescura de la juventud puede transformar la política en Tucumán”

Además, adelantó que su interés está en trabajar en el plano social. “Soy contadora, pero me dedico mucho al trabajo en los barrios. Escuchar a la gente es el primer paso para llevar esas inquietudes al Congreso y transformarlas en leyes”. Recordó ejemplos de iniciativas surgidas desde ese contacto directo, como la ley de leche medicamentosa, la actualización de pensiones a ex combatientes de Malvinas y la ley de dislexia.