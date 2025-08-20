Micaela Viña: “La frescura de la juventud puede transformar la política en Tucumán”

Micaela Viña, candidata a diputada nacional en segundo término por la lista que encabeza Roberto Sánchez, se presentó oficialmente como parte de la propuesta de Unidos por Tucumán de cara a las elecciones de octubre. “Estoy muy emocionada y con muchas ganas de asumir este desafío. Ya vengo trabajando en el espacio Nueva Fuerza, pero ahora me toca un rol más protagónico”, expresó a LA GACETA.
Viña, hija del legislador Claudio Viña, destacó la coherencia del espacio y la figura de Sánchez como uno de sus principales referentes. “Roberto ya viene votando a favor de Tucumán. No es una candidatura testimonial, sino una continuidad de lo que ya viene haciendo. Él aporta experiencia y yo, juventud y energía para complementar ese trabajo”.
En relación con las candidaturas testimoniales del oficialismo, la dirigente fue crítica. “Me parece que son un engaño al elector. Quizás no tienen candidatos fuertes y por eso recurren a esas prácticas, pero nosotros preferimos hablar con la verdad”.
Consultada sobre el rol de los jóvenes en la política, Viña consideró que tienen un papel clave. “Hay mucha desidia entre los jóvenes para ir a votar, pero creo que podemos motivarlos. La frescura, la humildad y las ganas de escuchar de nuestra generación son fundamentales para transformar la política”.
Además, adelantó que su interés está en trabajar en el plano social. “Soy contadora, pero me dedico mucho al trabajo en los barrios. Escuchar a la gente es el primer paso para llevar esas inquietudes al Congreso y transformarlas en leyes”. Recordó ejemplos de iniciativas surgidas desde ese contacto directo, como la ley de leche medicamentosa, la actualización de pensiones a ex combatientes de Malvinas y la ley de dislexia.
Sobre su visión de la provincia, fue contundente. “Tucumán no está tan bien como dice el gobernador. Quienes recorremos el interior vemos la falta de obras y lo mal que la pasan muchos vecinos. Junto con Roberto creemos que es posible construir un Tucumán mejor”.