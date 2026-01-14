Así es el lujoso penthouse que Susana compartió con Roviralta y hoy tiene dueño nuevo

¿Cómo es el departamento que enamoró a Susana?

Se trata de un inmueble difícil de replicar en la ciudad. Es un dúplex de 400 m² distribuido en los pisos 28 y 29 de una torre racionalista. Cuenta con vistas abiertas al Río de la Plata y a la ciudad, 6 ambientes y 4 baños.