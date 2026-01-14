Así es el lujoso penthouse que Susana compartió con Roviralta y hoy tiene dueño nuevo

El mercado inmobiliario porteño acaba de cerrar una de sus operaciones más simbólicas. El icónico penthouse de Barrancas de Belgrano donde Susana Giménez vivió su mediático romance con Huberto Roviralta en los años 90 tiene nuevos dueños.
Ubicado en la calle 3 de Febrero al 1900, este dúplex que fue testigo de la época dorada de la diva se prepara para una renovación total que promete devolverle el brillo que tuvo hace tres décadas.
Números de impacto: inversión y valor de mercado
La transacción y el proyecto de obra manejan cifras que solo se encuentran en el segmento premium de Buenos Aires:
Precio de venta: se cerró en torno a u$s1.000.000.
Inversión en reformas: se destinarán cerca de u$s400.000 para actualizarlo.
Precio final estimado: una vez terminada la obra, la propiedad valdrá unos u$s1.700.000.
¿Cómo es el departamento que enamoró a Susana?
Se trata de un inmueble difícil de replicar en la ciudad. Es un dúplex de 400 m² distribuido en los pisos 28 y 29 de una torre racionalista. Cuenta con vistas abiertas al Río de la Plata y a la ciudad, 6 ambientes y 4 baños.
Aunque el "aura" de Susana suma un valor intangible, los expertos aseguran que el comprador se decidió por las condiciones objetivas: altura, privacidad y metros cuadrados.
La reforma: qué se queda y qué se va para siempre
El estudio Abuchdid Arquitectura es el encargado de liderar este proyecto que busca modernizar el estilo "noventoso" de la propiedad.
Los cambios radicales: adiós al cubo de vidrio: Se eliminará el famoso cubo de cristal que ocupaba el living y que alguna vez alojó una escultura. El objetivo es ganar amplitud y mejorar la fluidez del área social.
Terrazas de lujo: se realizará un trabajo de paisajismo integral para convertir los balcones en verdaderos oasis urbanos con vistas al río.
Tecnología y confort: se renovarán por completo la cocina, los baños y las aberturas para llevar el departamento a los estándares de eficiencia del 2026.
Lo que se conserva:
Mármoles originales: los pisos de mármol de las áreas públicas se mantendrán. Serán pulidos y termovitrificados para recuperar su esplendor original.
Distribución: la estructura general se mantendrá casi intacta, salvo por la unificación de dependencias de servicio para crear un área de quincho con kitchenette.
Un hogar con historia
Para los arquitectos, el desafío es grande: "Nos encantó saber que estos espacios fueron el hogar de un ícono de nuestro país", señaló Mateo Abuchdid. El objetivo final no es la reventa inmediata, sino crear una vivienda atemporal que combine el diseño contemporáneo con la mística de un edificio que marcó una época en Buenos Aires.