La tormenta provocó caída de árboles y complicaciones en algunas zonas de Tucumán

El SMN reiteró que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla.

Un fuerte temporal golpeó este martes a Tucumán. Un fuerte temporal golpeó este martes a Tucumán. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO.
Hace 1 Hs

Una fuerte tormenta se desató pasadas las 19 de este martes en Tucumán, generando complicaciones en la vía pública y daños materiales.

Según reportaron lectores, en el Pasaje Arenales al 1.800, el temporal provocó la caída de árboles y postes de luz, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Alerta meteorológica 

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. 

De acuerdo al organismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones podrían darse principalmente en forma de granizo y/o nieve.

El SMN anticipó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la noche, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

