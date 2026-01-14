Rosana Aldonate: “La escritura sucede en los umbrales”

- “La nota y el énfasis” es también el título de uno de los relatos. A su vez, funciona como una clave de lectura para todos los textos que componen el libro. Cada uno surgió de una anotación, de algo que capturó mi interés, y también de la afectación que eso producía en mí, algún énfasis particular. Además, “énfasis” es una palabra que me gusta mucho. Me reencontré con ella en el personaje de Beatriz, del cuento “El Congreso”, de Borges. Beatriz detesta los énfasis y por eso se ausenta de las despedidas. Los personajes de mi libro, en cambio, están todos atravesados por algún tipo de énfasis.