San Martín, con día y horario confirmado para las tres primeras fechas

El año comienza a tomar forma definitivamente, y San Martín ya conoce cómo serán sus primeros pasos. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó días y horarios para las tres fechas iniciales de la Primera Nacional, que tendrá sus punto de partida con el duelo entre Gimnasia de Jujuy y el recién ascendido Midland, el viernes 6 de febrero a las 21.
El equipo de Andrés Yllana debutará en La Ciudadela el sábado 7, desde las 20 horas frente a Patronato, como había trascendido hace algunos días.
En la segunda fecha, los de Bolívar y Pellegrini visitarán el sábado 14 a partir de las 17 a Almagro.
Y la absoluta novedad tiene que ver con la tercera jornada: el "Santo" será local ante Maipú, el domingo 22 en el turno de las 19.
A diferencia de la Liga Profesional, en la segunda categoría del fútbol argentino el calendario no estará tan apretado. A pesar de tener dos fechas más que el año pasado debido a la inclusión de los interzonales, el hecho de no frenar durante la disputa de la Copa del Mundo le dará tiempo de sobra al certamen, y no hará falta jugar fechas entre semana.
Está previsto que finalice la primera rueda el fin de semana del 6 de junio; en el siguiente habrá descanso, y en el del 20 de ese mes comenzará la segunda mitad del campeonato.
Fecha 1
Zona A
Sábado 7 de Febrero
17.00: Acassuso vs Chaco For Ever
17.00: San Miguel vs Central Norte
17.00: Morón vs Defensores de Belgrano
17.45: Los Andes vs Almirante Brown
Domingo 8 de Febrero
17.00: San Telmo vs Ferro
17.00: All Boys vs Mitre (Santiago del Estero)
20.00: Racing de Córdoba vs Estudiantes
20.00: Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar
20.00: Colón vs Deportivo Madryn
Zona B
Viernes 6 de Febrero
21.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Midland
22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Colegiales
Sábado 7 de Febrero
17.00: Atlanta vs Quilmes
18.30: Atlético de Rafaela vs Almagro
20.00: San Martín (Tucumán) vs Patronato
Domingo 8 de Febrero
17.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Chicago
17.00: Chacarita vs San Martín (San Juan)
Martes 10 de Febrero
18.00: Agropecuario vs Deportivo Maipú
20.00: Tristán Suárez vs Temperley
Fecha 2
Zona A
Viernes 13 de Febrero
20.30: Ciudad de Bolívar vs Los Andes
21.00: Ferro vs San Miguel
21.30: Chaco For Ever vs San Telmo
Sábado 14 de Febrero
17.00: Acassuso vs Racing de Córdoba
17.00: Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz
19.00: Deportivo Madryn vs Morón
Domingo 15 de Febrero
17.00: Almirante Brown vs All Boys
18.00: Central Norte vs Colón
19.30: Mitre (Sgo. del Estero) vs Estudiantes
Zona B
Sábado 14 de Febrero
17.00: Almagro vs San Martín (Tucumán)
17.00: Colegiales vs Atlanta
19.30: San Martín (San Juan) vs Atlético Güemes (Sgo. del Estero)
20.00: Patronato vs Gimnasia y Tiro (Salta)
20.00: Quilmes vs Midland
Domingo 15 de Febrero
17.00: Chacarita vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
19.00: Temperley vs Agropecuario
20.00: Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela
Lunes 16 de Febrero
17.00: Nueva Chicago vs Tristán Suárez
Fecha 3
Zona A
Viernes 20 de Febrero
21.30: Godoy Cruz vs Deportivo Madryn
Sábado 21 de Febrero
17.00: Morón vs Central Norte
20.00: Colón vs Ferro
Domingo 22 de Febrero
17.00: San Telmo vs Acassuso
17.00: All Boys vs Ciudad de Bolívar
17.00: San Miguel vs Chaco For Ever
17.00: Los Andes vs Defensores de Belgrano
18.00: Estudiantes vs Almirante Brown
18.30: Racing de Córdoba vs Mitre (Sgo. del Estero)
Zona B
Viernes 20 de Febrero
22.00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Almagro
Sábado 21 de Febrero
19.00: Tristán Suárez vs San Martín (San Juan)
Domingo 22 de Febrero
17.00: Güemes (Sgo. del Estero) vs Chacarita
17.00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Quilmes
17.00: Midland vs Colegiales
18.00: Agropecuario vs Nueva Chicago
18.00: Atlético de Rafaela vs Temperley
19.00: San Martín (Tucumán) vs Deportivo Maipú
Lunes 23 de Febrero
21.00: Atlanta vs Patronato