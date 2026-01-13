San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

En el caso de Pons, el “Tanque” llega para ocupar un lugar central en la búsqueda del “9”. Su trayectoria y sus números explican por qué fue uno de los apuntados: a lo largo de su carrera disputó 159 partidos oficiales, convirtió 43 goles y dio cinco asistencias. En la última Primera Nacional se destacó con Defensores de Belgrano con siete goles en 16 partidos, y luego ratificó su eficacia en Chile con Deportes Limache, donde anotó nueve goles en 12 encuentros, rendimiento que también le generó sondeos desde el fútbol trasandino.