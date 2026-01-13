Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando ya fueron anunciados por redes y se integran a la pretemporada del equipo de Andrés Yllana.

NUEVAS CARAS. Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando se sumarán a las prácticas que conduce Yllana. NUEVAS CARAS. Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando se sumarán a las prácticas que conduce Yllana.
Hace 32 Min

El mercado de pases sigue dejando novedades en La Ciudadela y, esta vez, el anuncio llegó por los canales oficiales con triple impacto. Tal como había anticipado LA GACETA, San Martín utilizó sus redes sociales para confirmar tres incorporaciones: Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando, una señal clara de que la dirigencia busca acelerar el armado del plantel que conduce Andrés Yllana.

“Reforzando el ataque. Facundo Pons, delantero centro de 30 años proveniente de Deportes Limache de Chile, llegó a un acuerdo y jugará la próxima temporada para el Santo”, fue el texto que encabezó una de las publicaciones, dentro de una misma tanda de anuncios que también incluyó a Gallardo y Ovando. De esa manera, el club le dio forma oficial a movimientos que venían tomando fuerza y que, ahora, pasan a ser parte del nuevo ciclo.

En el caso de Pons, el “Tanque” llega para ocupar un lugar central en la búsqueda del “9”. Su trayectoria y sus números explican por qué fue uno de los apuntados: a lo largo de su carrera disputó 159 partidos oficiales, convirtió 43 goles y dio cinco asistencias. En la última Primera Nacional se destacó con Defensores de Belgrano con siete goles en 16 partidos, y luego ratificó su eficacia en Chile con Deportes Limache, donde anotó nueve goles en 12 encuentros, rendimiento que también le generó sondeos desde el fútbol trasandino.

Un lateral y otra variante ofensiva para Yllana

La tanda de presentaciones también incluyó a Nahuel Gallardo, lateral izquierdo que arriba desde el exterior para darle una nueva alternativa al carril, y a Lautaro Ovando, delantero joven que puede jugar como “9” o recostarse como extremo, pensado como una opción más para la rotación ofensiva. Con el anuncio conjunto, San Martín termina de oficializar tres piezas que apuntan a reforzar sectores puntuales: un goleador para el área, una variante por la banda izquierda y otra carta en ataque para ampliar el abanico.

Temas Primera NacionalSan MartínAndrés YllanaFacundo PonsNahuel Gallardo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
5

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026
6

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Más Noticias
Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Comentarios