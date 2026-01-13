San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

El mercado de pases sigue dejando novedades en La Ciudadela y, esta vez, el anuncio llegó por los canales oficiales con triple impacto. Tal como había anticipado LA GACETA, San Martín utilizó sus redes sociales para confirmar tres incorporaciones: Facundo Pons, Nahuel Gallardo y Lautaro Ovando, una señal clara de que la dirigencia busca acelerar el armado del plantel que conduce Andrés Yllana.
“Reforzando el ataque. Facundo Pons, delantero centro de 30 años proveniente de Deportes Limache de Chile, llegó a un acuerdo y jugará la próxima temporada para el Santo”, fue el texto que encabezó una de las publicaciones, dentro de una misma tanda de anuncios que también incluyó a Gallardo y Ovando. De esa manera, el club le dio forma oficial a movimientos que venían tomando fuerza y que, ahora, pasan a ser parte del nuevo ciclo.
En el caso de Pons, el “Tanque” llega para ocupar un lugar central en la búsqueda del “9”. Su trayectoria y sus números explican por qué fue uno de los apuntados: a lo largo de su carrera disputó 159 partidos oficiales, convirtió 43 goles y dio cinco asistencias. En la última Primera Nacional se destacó con Defensores de Belgrano con siete goles en 16 partidos, y luego ratificó su eficacia en Chile con Deportes Limache, donde anotó nueve goles en 12 encuentros, rendimiento que también le generó sondeos desde el fútbol trasandino.
Un lateral y otra variante ofensiva para Yllana
La tanda de presentaciones también incluyó a Nahuel Gallardo, lateral izquierdo que arriba desde el exterior para darle una nueva alternativa al carril, y a Lautaro Ovando, delantero joven que puede jugar como “9” o recostarse como extremo, pensado como una opción más para la rotación ofensiva. Con el anuncio conjunto, San Martín termina de oficializar tres piezas que apuntan a reforzar sectores puntuales: un goleador para el área, una variante por la banda izquierda y otra carta en ataque para ampliar el abanico.