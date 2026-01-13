Adiós a los carbohidratos en la base: cómo es la nueva pirámide nutricional

Según la profesional, el modelo tradicional ponía el foco en la cantidad de alimentos y en el conteo calórico, pero no en su calidad. “Fue una pirámide que priorizaba los hidratos de carbono, permitía el consumo de ultraprocesados y hacía poco énfasis en el valor nutricional real de lo que comíamos”, señaló. Con el paso del tiempo, ese esquema se asoció a un aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación crónica y diversas patologías cardiometabólicas. “En millones de personas se aceleró el envejecimiento metabólico”, advirtió.