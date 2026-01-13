Últimas semanas para aplicar al programa de Mercedes-Benz que ofrece becas para proyectos ambientales

Quienes tengan entre 16 y 28 años y busquen desarrollar una idea con impacto ambiental aún pueden postular a beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship, una de las iniciativas internacionales más completas para jóvenes que desean crear soluciones sostenibles.
El programa, gestionado por The DO School Fellowships y financiado por Mercedes-Benz, combina formación, mentoría, financiamiento y viajes completamente cubiertos para acompañar a futuros líderes ambientales.
Cada edición reúne a participantes de distintos países y apunta a convertir ideas “planet-positive” en proyectos reales con acompañamiento profesional y una red global de apoyo.
Con el cierre de aplicaciones previsto para el 25 de enero de 2026, esta es la última oportunidad para quienes quieran iniciar el proceso.
Qué ofrece la beca beVisioneers
La fellowship incluye beneficios significativos para jóvenes que buscan dar el primer paso en el mundo del impacto ambiental. El programa contempla becas de hasta 20.000 euros durante el segundo año del proceso, destinadas a la implementación de proyectos.
El primer tramo es un año intensivo de formación con una dedicación aproximada de 24 horas mensuales, en el que los participantes reciben mentoría personalizada, sesiones de venture coaching y acceso a módulos de innovación reconocidos internacionalmente.
Además, la experiencia se desarrolla en un formato híbrido que combina clases online, encuentros en hubs locales, un Regional Summit y viajes internacionales con todos los gastos cubiertos. La organización también ofrece apoyos económicos adicionales para garantizar la accesibilidad del programa.
Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos
La convocatoria está abierta para jóvenes nacidos entre el 26 de enero de 1997 y el 17 de septiembre de 2009, es decir, personas de 16 a 28 años al momento de la aplicación.
El proceso solo acepta postulantes residentes en países habilitados, entre ellos Argentina, además de más de 80 naciones de Europa, América, Asia y África. La lista completa se encuentra disponible en el sitio oficial.
El programa se desarrolla totalmente en inglés, por lo que quienes se postulen deben contar con un manejo oral y escrito adecuado. La evaluación del idioma se realiza a través de las respuestas escritas y un video incluido en la postulación.
No se solicita experiencia previa ni certificaciones formales: el foco está puesto en la idea ambiental, su potencial de impacto y el compromiso del participante con el desarrollo de su proyecto.
Cómo postular y cuál es el plazo
La inscripción se realiza de forma online mediante el enlace oficial de beVisioneers: applications.bevisioneers.world
El formulario requiere datos personales, motivaciones, la descripción del proyecto ambiental y un breve video de presentación.
Quienes ya iniciaron el proceso deben revisar su correo electrónico, ya que la organización envía recordatorios y pasos pendientes para completar la aplicación. Ante cualquier duda, el equipo de admisiones responde consultas a través de admissions@bevisioneers.world
Con el vencimiento del plazo el 25 de enero, se recomienda completar la postulación con tiempo, sobre todo por la escala global del programa y la alta demanda registrada en convocatorias anteriores.