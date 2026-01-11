Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

El ex presidente Mauricio Macri (66) y la empresaria Juliana Awada (51) decidieron poner punto final a su matrimonio luego de más de 15 años de relación, una ruptura que se habría producido de común acuerdo y la decisión ya estaba tomada antes de las celebraciones de fin de año.
Según pudo confirmar LA NACIÓN, a pesar del distanciamiento sentimental, la ex pareja mantuvo la armonía familiar: ambos compartieron los festejos en Cumelén Country Club, su refugio en Villa La Angostura, junto a Antonia Macri, la hija que tienen en común, y Valentina Barbier, hija mayor de la empresaria.
De hecho, hace apenas dos semanas, Macri había compartido una postal familiar en Instagram con el mensaje "Feliz Nochebuena y feliz Navidad", donde se los veía juntos a orillas del lago Nahuel Huapi, lo que no hacía sospechar el desenlace del vínculo.
La historia de amor comenzó en septiembre de 2009, cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El flechazo ocurrió en el Ocampo Wellness Club, un exclusivo gimnasio de Barrio Parque. Por aquel entonces, ella tenía 35 años y él 50.
La relación escaló rápidamente: tras una primera cena y un viaje a Tandil, decidieron convivir y formalizar el noviazgo que luego se transformaría en casamiento. Awada se convirtió en una figura clave durante la campaña presidencial de 2015 y en la posterior gestión de Cambiemos.
Un perfil diferente
La segunda esposa de Macri sobresalió por un perfil diferente: el de “primera dama empresaria”, a partir de su experiencia en el ámbito del comercio y la industria textil. Eso no le quitó tiempo ni brillo a su rol protocolar, con el que acompañó a su esposo.
Ofició además de anfitriona de importantes personalidades. En ese rol recibió la distinción del Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Con Macri se casó el 16 de noviembre de 2010.
Durante años, Macri se refirió públicamente a Awada como "la hechicera", un apodo que reveló en 2021 durante una entrevista con Juana Viale. En esa oportunidad, el ex presidente destacó el rol de contención fundamental que ella cumplió durante sus cuatro años en la Casa Rosada.
En 2022, el ex mandatario comentó que Awada no quiso que vuelva a la política: "Ella no está a favor de eso (ser candidato). La vida familiar, que es muy dura, va a ser difícil (convencerla)". "Jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. Para mí, es fundamental la familia porque para administrar el poder tenés que tener paz familiar", decía en aquella oportunidad.