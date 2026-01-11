Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

En 2022, el ex mandatario comentó que Awada no quiso que vuelva a la política: "Ella no está a favor de eso (ser candidato). La vida familiar, que es muy dura, va a ser difícil (convencerla)". "Jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. Para mí, es fundamental la familia porque para administrar el poder tenés que tener paz familiar", decía en aquella oportunidad.