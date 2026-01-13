Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato
Un operativo judicial y sanitario sacudió al barrio Ceferino, donde una carnicería fue allanada tras una denuncia por la presunta venta de embutidos elaborados con carne de gato. La dueña del comercio fue imputada y se secuestraron productos para su análisis.
Una grave denuncia por la posible comercialización de alimentos peligrosos para la salud derivó en el allanamiento de una carnicería del barrio Ceferino, en la ciudad de Salta. El procedimiento fue ordenado por la Justicia tras la acusación de una vecina que aseguró haber encontrado restos de un animal que corresponderían a un felino dentro de una morcilla adquirida en el local.
La intervención del Ministerio Público Fiscal fue inmediata luego de conocerse la presentación realizada por una mujer mayor de edad.
El caso
Según relató, el pasado 28 de diciembre una vecina la contactó para advertirle que, al consumir una morcilla comprada en una carnicería de la zona, había detectado fragmentos de carne de origen sospechoso. Ante la gravedad de la situación, la denunciante recurrió al día siguiente a un veterinario particular y a un especialista del Hospital de Mascotas Municipal, quienes coincidieron en que los restos analizados pertenecían a un felino.
A partir de estos datos, tomó intervención el fiscal penal 5 en feria, Federico Jovanovics, quien imputó de forma provisional a una mujer de 52 años, propietaria del comercio investigado, como autora del delito de suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud, tipificado en el artículo 201 del Código Penal.
El local señalado, ubicado en calle Rodrigo Pereyra al 1800, funcionaría desde hace aproximadamente seis años y se promocionaba como un punto de venta de embutidos. De los informes recabados por la Fiscalía surgió que el negocio pertenece a la mujer imputada, lo que motivó la solicitud de medidas urgentes ante el Juzgado de Garantías en feria.
El allanamiento
El allanamiento se concretó el viernes 9 de enero, oportunidad en la que se identificó a la propietaria y se procedió al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación. En paralelo, personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta realizó una inspección sanitaria en el lugar, donde halló embutidos, cortes de carne y otros productos alimenticios de procedencia dudosa, en mal estado de conservación, sin refrigeración adecuada y en condiciones no aptas para su venta y consumo.
Como parte del procedimiento, se dispuso el levantamiento de muestras para su posterior análisis y el secuestro de los productos elaborados, con miras a su decomiso, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 15.292 y la Ley N° 18.284, correspondiente al Código Alimentario Argentino. En total, se tomaron muestras de cuatro tipos de alimentos: queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla, extrayéndose tres muestras de cada uno para estudios de laboratorio.
Además, Bromatología labró actas por múltiples infracciones, entre ellas la falta de habilitación comercial, ausencia de carnet de manipulación de alimentos, incumplimiento de los artículos 21 y 28 de la Ley N° 18.284, y deficiencias graves en la conservación de los productos.