Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato

El allanamiento

El allanamiento se concretó el viernes 9 de enero, oportunidad en la que se identificó a la propietaria y se procedió al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación. En paralelo, personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta realizó una inspección sanitaria en el lugar, donde halló embutidos, cortes de carne y otros productos alimenticios de procedencia dudosa, en mal estado de conservación, sin refrigeración adecuada y en condiciones no aptas para su venta y consumo.