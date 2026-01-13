Un banco internacional proyectó cómo el gobierno de Milei podría volver al mercado internacional

El bono preferido por Morgan Stanley

Dentro de la curva de deuda argentina, Morgan Stanley expresó su preferencia por los instrumentos de mayor plazo, en particular el Global 2038, al considerar que el tramo corto se encuentra mejor valuado y suele beneficiarse menos de las amortizaciones. También destacó una visión positiva sobre los warrants atados al PIB, señalando que, más allá de los factores legales, una eventual recuperación del acceso al mercado podría favorecer su desempeño.