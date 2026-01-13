Javier Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La postergación del debate sobre el acuerdo con la Unión Europea responde, según el Gobierno, a una evaluación de prioridades para el inicio del año político. En la Casa Rosada sostienen que se trata de una iniciativa compleja, cuya aprobación también depende de instancias legislativas externas, y que no tendría efectos inmediatos, lo que podría interferir con la discusión de reformas internas consideradas urgentes, según publicó Ámbito.