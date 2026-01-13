Un error de navegación cambió todo: Luciano Benavides perdió la punta en el Dakar y cayó varias posiciones

La etapa estuvo marcada por la navegación. Al kilómetro 34, una indicación confusa en el road book desorientó a Benavides, que al largar adelante no tenía huellas de referencia. Mientras buscaba cómo continuar, llegaron al mismo punto Sanders, Brabec y Schareina, quienes también se equivocaron. Los cuatro lograron reencauzar el recorrido juntos, pero el argentino fue el más perjudicado porque había sido el primero en entrar en la zona errónea y perdió alrededor de nueve minutos.