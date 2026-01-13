Un error de navegación cambió todo: Luciano Benavides perdió la punta en el Dakar y cayó varias posiciones
La novena etapa en el desierto saudí fue un punto de quiebre para el piloto salteño, que pasó de liderar la general en motos a quedar tercero tras una confusión en el road book, aunque todavía mantiene chances de pelear por el título.
El Rally Dakar 2026 dejó una de sus jornadas más determinantes para los argentinos. La novena etapa, con 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio, fue un golpe para Luciano Benavides, que pasó de liderar la general en motos a quedar tercero, tras una falla de navegación que le costó casi 12 minutos.
El salteño, que había arrancado la jornada como líder, terminó noveno en el parcial, muy lejos del ganador del día, el español Tosha Schareina (Honda), quien completó el recorrido en 3h45:42. Daniel Sanders fue segundo y Ricky Brabec cuarto, dos rivales directos de Benavides en la lucha por el título.
La consecuencia fue inmediata en la clasificación general. Sanders recuperó el primer puesto con un tiempo acumulado de 37h09m17s, seguido por Brabec a 6m24s, mientras que Benavides quedó tercero a 7m05s. Schareina, con su gran etapa, se acomodó cuarto.
La etapa estuvo marcada por la navegación. Al kilómetro 34, una indicación confusa en el road book desorientó a Benavides, que al largar adelante no tenía huellas de referencia. Mientras buscaba cómo continuar, llegaron al mismo punto Sanders, Brabec y Schareina, quienes también se equivocaron. Los cuatro lograron reencauzar el recorrido juntos, pero el argentino fue el más perjudicado porque había sido el primero en entrar en la zona errónea y perdió alrededor de nueve minutos.
“Me perdí en el inicio. Daniel también se equivocó, pero yo perdí unos nueve minutos y tuve que sobrevivir en un grupo de cuatro pilotos”, explicó Benavides tras arribar al campamento refugio.
A ese contratiempo se sumó un pequeño corte en el neumático trasero, aunque el salteño llevó tranquilidad. “Nada grave, debería responder bien”, explicó.
Benavides largará séptimo en la décima etapa, un trazado de 371 kilómetros cronometrados rumbo a Bisha, con mucha arena y menos polvo, un terreno que se adapta a su estilo. La diferencia de poco más de siete minutos con el líder no lo deja fuera de la pelea, más aún cuando restan cuatro etapas y el Dakar suele definirse en los detalles.
La historia respalda esa ilusión. En 2023, su hermano Kevin ganó el Dakar tras largar la etapa final 12 segundos detrás de Toby Price.
El resto de los argentinos
En motos, Juan Santiago Rostán fue 39° y es 36° en la general, mientras que Leonardo Cola terminó 46° y marcha 48° en el acumulado.
En Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini quedaron prácticamente fuera de la lucha por el título tras romper el radiador en el kilómetro 57. Finalizaron 20° en la etapa y cayeron al 16° puesto de la general.
La contracara fue para Kevin Benavides y Leandro Sisterna, que finalizaron segundos en el parcial y son séptimos en la general. David Zille y Sebastián Cesana fueron terceros y están cuartos en el acumulado. Augusto Sanz y Puck Klaassen terminaron cuartos y son quintos, mientras que Bruno Jacomy, junto a Lucas del Río, llegó décimo y se mantiene tercero en la general, aunque a más de 57 minutos del líder.
En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron séptimos y sostienen esa posición en la general. Manuel Andújar llegó undécimo y es sexto.
En Mission 1000, Benjamín Pascual volvió a destacarse al ganar la jornada con su moto eléctrica Segway y continúa tercero en la general.
En Autos, Toyota copó el podio de la etapa, mientras que la general quedó al rojo vivo con Nani Roma como líder, seguido por Carlos Sainz a solo 57 segundos y Nasser Al-Attiyah a 1m10s.
En Camiones ganó Ales Loprais, y en Stock, la nueva divisional para autos de serie, volvió a imponerse Rokas Baciuska.
Lo que viene
Este miércoles se disputará la décima etapa, con 371 kilómetros cronometrados entre el campamento refugio y Bisha. Será otro capítulo clave para empezar a definir la 48° edición del Dakar.
Para Luciano Benavides, el margen se achicó, pero la carrera todavía no está cerrada. En un Dakar donde todo puede cambiar en pocos kilómetros, el salteño sigue con chances de volver a meterse en la pelea grande.