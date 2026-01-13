Valentino, el niño tucumano que se robó el corazón de todos en Jesús María

Con su presencia escénica, llamó la atención desde el primer paso. Sí, el joven artista brilló al ritmo del chamamé, moviéndose con soltura, carisma y una naturalidad que contagió alegría. Y lejos de intimidarse por el imponente escenario, el joven, además, compartió protagonismo con Herrera y demostró que el talento no entiende de edades.