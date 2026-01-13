Secciones
Este sábado llega a Yerba Buena la gran fiesta de la cerveza artesanal tucumana

El "Festival Cervecero Raki" se realizará el 17 de enero desde las 17 en Raki Parque Aéreo, con entrada libre y gratuita, música en vivo y propuestas locales.

EVENTO. El festival reúne a productores tucumanos y actividades en Raki para sumar una nueva experiencia al verano. EVENTO. El festival reúne a productores tucumanos y actividades en Raki para sumar una nueva experiencia al verano. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

El verano suma un nuevo punto de encuentro para jóvenes, familias y turistas: el "Festival Cervecero Raki - Edición El Patio de los Cerveceros", una propuesta que mezcla aventura, cerveza artesanal, música y gastronomía con entrada libre y gratuita. El evento se realizará este sábado 17 de enero desde las 17 en el Raki Parque Aéreo, en Avenida Aconquija 3210 en Yerba Buena.

Desde el Ente Tucumán Turismo acompañaron el lanzamiento y destacaron que la movida cervecera local ya forma parte de la identidad gastronómica de la provincia. Emprendimientos como Novac, 338, Prad Brewing Co. y No Gluten Beer lideran la tercera edición de un festival que nació con espíritu itinerante y que ya pasó por San Pablo y Famaillá.

Qué cervezas se podrán probar

Los organizadores confirmaron que ofrecerán una amplia variedad de estilos para todos los gustos. Entre las opciones destacadas estarán la Golden-Pilsen, la Scottish, la Session IPA y la Brut IPA, además de la cerveza de arándanos propia de Famaillá. 

Para quienes buscan alternativas libres de gluten, No Gluten Beer llevará Golden, Tropical Stout e IPA sin TACC, una propuesta que amplía el acceso y suma diversidad al festival.

EVENTO. El festival reúne a productores tucumanos y actividades en Raki para sumar una nueva experiencia al verano. EVENTO. El festival reúne a productores tucumanos y actividades en Raki para sumar una nueva experiencia al verano. / CAPTURA DE PANTALLA

Música en vivo y micrófono abierto

La música comenzará desde las 17 con un DJ que acompañará la tarde. A partir de las 21 subirán al escenario artistas locales como Ignacio Olivera (rock nacional e internacional), Diego Molina (folclore), Picu Vera (género variado) y la banda de rock Raki. 

Además, el Patio de los Cerveceros mantendrá su característica de espacio abierto con micrófono libre, lo que permite que nuevos artistas se sumen de manera espontánea durante la jornada.

Gastronomía local y alternativas inclusivas

El festival ofrecerá un menú pensado para acompañar los distintos estilos cerveceros. Habrá empanadas, milanesas, hamburguesas, snacks y preparaciones típicas. 

También estarán disponibles opciones vegetarianas y alternativas sin gluten, como milanesas y hamburguesas adaptadas, lo que refuerza el objetivo de crear un espacio accesible y diverso.

Descuentos, promociones y el 2x1 para Raki

Durante la jornada se activarán promociones por horarios o a través de juegos y sorteos. Además, quienes lleguen desde las 16 para realizar los circuitos aéreos del parque podrán acceder al beneficio del 2x1, siempre respetando que el consumo de alcohol se habilita recién a partir de las 17. 

El evento se extenderá aproximadamente hasta las 2 de la madrugada.

Accesibilidad y qué pasa si llueve

La actividad se realizará en la terraza del parque, un espacio accesible para personas con movilidad reducida. Los organizadores aclararon que el festival no se suspende por lluvia, salvo que se prevea una tormenta fuerte que obligue a reprogramar por seguridad.

