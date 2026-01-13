Este sábado llega a Yerba Buena la gran fiesta de la cerveza artesanal tucumana

El verano suma un nuevo punto de encuentro para jóvenes, familias y turistas: el "Festival Cervecero Raki - Edición El Patio de los Cerveceros", una propuesta que mezcla aventura, cerveza artesanal, música y gastronomía con entrada libre y gratuita. El evento se realizará este sábado 17 de enero desde las 17 en el Raki Parque Aéreo, en Avenida Aconquija 3210 en Yerba Buena.