Milagro en Santiago del Estero: una familia tucumana sobrevivió tras ser embestida por un tren de carga
El choque ocurrió en un paso a nivel de la localidad de Los Ardiles. Los tres ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, aunque se encuentran fuera de peligro.
Una familia oriunda de Tucumán protagonizó un grave accidente ferroviario en la localidad de Los Ardiles, en Santiago del Estero, cuando el automóvil en el que se desplazaban fue embestido por una formación ferroviaria compuesta por más de 60 vagones. A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes salvaron sus vidas y permanecen fuera de peligro.
El siniestro ocurrió el lunes, alrededor de las 10.30, en el paso a nivel norte, a la altura del kilómetro 1052. Por motivos que aún son materia de investigación, un Chevrolet Prisma quedó expuesto sobre las vías justo cuando avanzaba una locomotora de carga, lo que derivó en una colisión inevitable.
De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, al sitio El Liberal, el vehículo era conducido por Walter Jiménez, de 39 años, quien viajaba acompañado por un hombre de 76 años y una mujer de 46, ambos de apellido González. Los tres, domiciliados en Tucumán, sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados de urgencia al CIS Banda, donde quedaron internados en observación. Afortunadamente, ninguno presentaba heridas de gravedad.
El maquinista del tren, identificado como Eduardo Cisneros, de 41 años y residente en La Banda, declaró que al advertir la presencia del automóvil sobre las vías intentó frenar la formación. Sin embargo, debido a la velocidad y al peso de los 61 vagones que transportaba, no logró detener la marcha y terminó impactando el lateral derecho del rodado, que fue arrastrado varios metros.
En el lugar del hecho trabajó personal de la Subcomisaría de Los Quiroga junto a efectivos de la División Criminalística, mientras que la fiscal Cecilia Pacheco quedó a cargo de la causa. Las pericias buscarán determinar si el vehículo sufrió algún desperfecto mecánico y si hubo otros factores que influyeron en el accidente.