Milagro en Santiago del Estero: una familia tucumana sobrevivió tras ser embestida por un tren de carga

Una familia oriunda de Tucumán protagonizó un grave accidente ferroviario en la localidad de Los Ardiles, en Santiago del Estero, cuando el automóvil en el que se desplazaban fue embestido por una formación ferroviaria compuesta por más de 60 vagones. A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes salvaron sus vidas y permanecen fuera de peligro.