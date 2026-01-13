Es campeona sudamericana y debe trabajar como profesora en un gimnasio para sostener su carrera en el sóftbol

Daniela es profesora de Educación Física, tiene un gimnasio propio y forma parte de la selección argentina de sóftbol. Además, fue campeona sudamericana en 2022 y 2024. Logros que, vistos desde afuera, pueden sugerir una vida dedicada exclusivamente al alto rendimiento. Sin embargo, su realidad cotidiana es otra, atravesada por el trabajo diario y la necesidad de sostener económicamente su carrera deportiva. “Soy profe de educación física y tengo un gimnasio propio de entrenamiento personalizado. Me dedico a eso hace varios años”, señaló González Fanjul. Esa convivencia entre trabajo y Selección no es sencilla. Los compromisos deportivos no responden a rutinas fijas y obligan a reorganizarse de manera constante. “Los horarios varían semana a semana. Hay veces que nos tenemos que conectar por Zoom o ir a concentraciones, entonces no tengo horarios fijos”, explicó.