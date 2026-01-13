La exportación de cítricos australes se recuperó: la campaña del limón mejoró su perfil

Este año contó con la ventaja de una menor producción de limón en el Mediterráneo, lo que llevó a que Europa a demandar tempranamente limones del hemisferio sur. Como resultado, todos los exportadores australes incrementaron significativamente sus envíos. Estos volúmenes fueron bien recibidos, con precios aceptables durante gran parte de la campaña, solo hacia el final se observó un derrumbe tanto del mercado, como de los precios. Los mercados asiáticos también se mostraron más receptivos, adquiriendo volúmenes superiores a lo habitual. En cambio, la relación con EEUU fue más compleja; la imposición de un arancel del 10%, limito las oportunidades y llevó a una retracción de los envíos de todos los proveedores.