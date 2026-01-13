Tarta de queso y arándanos: un postre helado que no necesita cocción

El inicio del verano no anula el deseo de postres. Por eso, las preparaciones que no necesitan cocción y, sobre todo, los postres helados, son las opciones salvadoras de los días de mayor calor. No es necesario abandonar por completo las dulzuras cuando la temperatura aumenta, porque hay platos como esta tarta de queso y arándanos que pueden servirse tanto después de las comidas como a la hora de la merienda.